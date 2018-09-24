Крупнейший банк Таиланда Kasikornbank начал пользоваться блокчейн-платформой Visa для международных платежей

Платформа Visa B2B Connect предлагает не только скорость и безопасность, но и повышенную прозрачность транзакционных процессов, касающихся активов, займов и депозитов

Крупнейший по рыночной капитализации таиландский банк Kasikornbank стал первым в стране финансовым учреждением, присоединившимся к платформе Visa B2B Connect. Она предназначена для быстрых и безопасных трансграничных платежей между компаниями и основана на приватно-эксклюзивной блокчейн-архитектуре, управляемой Visa.

По словам менеджера Visa Thailand Сурипонга Тантиянона, цитируемого изданием The Nation, платформа B2B Connect позволяет более эффективно использовать ключевые инструменты Visa в управлении, безопасности и сферах, связанных с применением распределенного реестра.

"Visa B2B Connect создана на основе корпоративной блокчейн-технологии и является новой транзакционной платформой для крупных международных платежей между банками-участниками системы от лица их корпоративных клиентов", – сказал Сурипонг.

Платформа Visa B2B Connect предлагает не только скорость и безопасность, но и повышенную прозрачность транзакционных процессов, касающихся активов, займов и депозитов.

"Мы рады, что наши сеть и технические возможности позволили заключить партнёрство с Kasikornbank, чтобы обеспечить более эффективный и прозрачный способ осуществления платежей между компаниями по всему миру", – добавил Сурипонг.

Платформа Visa B2B Connect была анонсирована в октябре 2016 года и разработана совместно с Chain Inc – компанией из Сан-Франциско, занимающейся созданием криптографических реестров – при помощи корпоративной блокчейн-инфраструктуры Chain Core. Тогда обе компании заявили, что прозрачность платформы будет обеспечиваться благодаря тому, что банки и их корпоративные клиенты будут получать почти мгновенные уведомления о статусе транзакций.

Тестовые межбанковские транзакции на платформе Visa B2B Connect были проведены в прошлом ноябре силами самых первых банков, присоединившихся к программе – американского Commerce Bank, южнокорейского Shinhan Bank, сингапурского United Overseas Bank и филиппинского Union Bank.

Этой не первый случай, когда Kasikornbank тестирует блокчейн-программу для международных платежей. К примеру, в конце 2016 года банк объединился с китайской финтех-фирмой International Business Settlement (IBS), чтобы разработать блокчейн-платформу для международных платежей между Китаем и Тайванем при помощи фиатных валют обеих стран. Ни один из этапов этого процесса не требовал обмена китайского юаня или тайского бата на американский доллар.

"IBS обладает технологией и сетью для упрощения международных расчётов, совершаемых не только при помощи американского доллара. Это происходит в момент расширения международного присутствия китайского юаня", – сказал тогда председатель совета директоров Kasikornbank Бантун Ламсам.

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