Крупнейший швейцарский банк увеличил прибыль на 44 процента после входа на крипторынок

Еще одним важным событием для банка стало увеличение активов клиентов на 20,6% до 25,5 млрд швейцарских франков, а чистый приток новых денежных вложений увеличился на 60%

За первое полугодие 2018 года, после входа на криптовалютный рынок, крупнейший швейцарский онлайн-банк Swissquote получил на 43,9% больше прибыли, чем за аналогичный период прошлого года.

За шесть месяцев 2018 года чистая прибыль банка составила 25,7 млн швейцарских франков. В прошлом году этот показатель был равен 17,9 млн швейцарских франков.

Еще одним важным событием для банка стало увеличение активов клиентов на 20,6% до 25,5 млрд швейцарских франков, а чистый приток новых денежных вложений увеличился на 60%. Кроме того, за этот период общее количество клиентских счетов выросло на 6,3%.

Однако аналитики банка прогнозируют спад показателей во второй половине года из-за общей ситуации на криптовалютном рынке.

Напомним, в прошлом году Swissquote предложил клиентам использовать свои торговые счета для обмена евро и долларов США на биткоины. Учреждение стало одним из первых банков, объявившим о начале торгов криптовалютой.

В декабре Swissquote добавил поддержку Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC) и Ripple (XRP).

В отличие от других подобных площадок, швейцарский банк придерживается консервативного подхода к риск-менеджменту, а потому не предоставляет клиентам возможности торговать "с плечом".

Напомним, Bitcoin удержался выше 8 тысяч долларов.

Напомним, в Украине грядет легализация криптовалют. Как заявил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий, подготовка концепции регулирования рынка криптовалют в Украине практически завершена. По его словам, регулятором этого рынка будет выступать Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

Чурий подчеркнул, что деятельность на рынке криптовалют будет лицензироваться, а участники рынка будут нести ответственность за соблюдение финансового мониторинга при проведении операций.

А пока статус криптовалют в Украине остается неопределенным, технология биткоина – блойкчейн, – набирает популярность. Причем Украина в этом вопросе – в числе 14 мировых лидеров.