Крупные майнеры не унывают, несмотря на снижение криптовалютного рынка

Генри Монсон считает, что индустрия майнинга входит в стадию консолидации по мере своего взросления

Несмотря на снижение криптовалютного рынка, наблюдающееся с начала года, руководители крупных майнинговых компаний заявляют, что им уже доводилось видеть подобный сценарий в прошлом, а сами они не обеспокоены текущими ценами.

Выступая на конференции Consensus Singapore 2018 портала CoinDesk, основатель китайской фирмы Innosilicon, открывшейся в 2014 году и ставшей одним из первых производителей ASIC-устройств для добычи биткоина, Алекс Ао заявил, что в бизнесе по добыче криптовалют есть собственные циклы, а текущий медвежий рынок даёт отличную возможность для наращивания усилий.

"Мы начали в 2014 году и видели, как цена биткоина поднималась и опускалась на протяжении этих лет, но мы продолжаем верить в будущее. История всегда повторяется, и такова природа экономики", – сказал он.

Директор по прибыли производителя биткоин-майнеров Bitfury Генри Монсон считает, что индустрия майнинга входит в стадию консолидации по мере своего взросления. Монсон сообщил, что Bitfury не рассматривает возможность переключения на альтернативные криптовалюты, по крайней мере в краткосрочной перспективе. "Слишком рано принимать решение о переходе на другие криптовалюты", – добавил он.

Он также отметил, что представителям майнинговой индустрии не следует "слишком беспокоиться" из-за того, что Intel, NVIDIA и прочие компании входят в это пространство. Требования к разработке традиционных чипов сильно отличаются от потребностей майнеров криптовалют, сказал Монсон, отметив, что благодаря этому у специализированных производителей есть особое преимущество.

Комментируя недавние решения нескольких крупных майнинговых компаний о проведении первичного публичного размещения (IPO), сооснователь и CEO майнинг-пула для Ethereum SparkPool Син Сю отметил, что эти инициативы можно рассматривать как признак взросления индустрии.

Монсон поддержал это мнение, заявив, что майнинг играет ключевую роль в поддержании криптовалютных сетей, а повышение общественной осведомлённости "указывает на определённый уровень зрелости".

Тем не менее, участники дискуссии выразили определенные сомнения касательно планов на IPO отдельных майнинговых компаний.

Комментируя ситуацию с позиции инвестора, CEO и основатель C Block Capital Group Бинг Лин заявил, что, изучив финансовые показатели множества майнинговых компаний, он обнаружил, что многие из них потратили свои деньги на несообразные разработки и исследования в таких областях, как искусственный интеллект и интернет вещей.

Монсон усомнился в том, что какая-либо майнинговая компания проведёт IPO в 2018 году и отметил: "Я не считаю модель бизнеса Bitmain перспективной".

Ранее эксперт заявил, что майнинг биткоина угрожает нашему существованию. По мнению Траби, проблема с криптовалютами не уладится сама собой, поэтому будущие модели технологии должны быть разработаны с учетом экологической составляющей.

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Напомним, необычный ботнет уничтожает программы для скрытого майнинга. Программа распространяется через открытые порты, а затем удаляет com.ufo.miner, если находит его.