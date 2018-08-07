Крупный миллиардер инвестировал в украинский блокчейн-стартап Distributed Lab

Сегодня, 07:18

Distributed Lab является разработчиком инструмента для токенизации реальных активов TokenD

Фото: Steemit
Фото: Steemit

Миллиардер и основатель компании Playtech Тедди Саги, занимающий шестое место в списке богатейших людей Израиля по версии Forbes с совокупным состоянием в $3,3 млрд, инвестировал в украинский блокчейн-стартап Distributed Lab.

Владимир Дубинин подтвердил эту информацию, пообещав в скором времени более подробно рассказать о заключенном партнерстве. При этом сумма сделки пока остается неизвестной.

Distributed Lab является разработчиком инструмента для токенизации реальных активов TokenD, позволяющего существенно снизить риски при создании, интеграции и сокращении времени выхода продукта на рынок.

Отметим, что Тедди Саги является серийным предпринимателем. Через компанию Market Tech он владеет значительной долей четырех секций крупнейшего лондонского рынка в Камден-таун, он также приобрел и вывел на IPO технологичные фирмы Crossrider и SafeCharge на альтернативном инвестиционном рынке (AIM) при Лондонской фондовой бирже.

Ранее экс-глава наблюдательного совета Национального депозитария Украины Роман Сульжик проинвестировал Distributed Lab и занял пост главы совета директоров.

Distributed Lab — компания-организатор #BlockchainUA, а также ряда профильных конференций и мероприятий, среди которых международная конференция bip001.com, а также всеукраинский Блокчейн хакатон.

Напомним, экономист и биткоин-инвестор Тур Демеестер убежден, что в 2018 году цена биткоина не обновит максимумы.

Как сообщалось, в Украине грядет легализация криптовалют. Как заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий, подготовка концепции регулирования рынка криптовалют практически завершена. По его словам, регулятором этого рынка будет выступать Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

Чурий подчеркнул, что деятельность на рынке криптовалют будет лицензироваться, а участники рынка будут нести ответственность за соблюдение финансового мониторинга при проведении операций.

А пока статус криптовалют в Украине остается неопределенным, технология биткоина – блойкчейн, – набирает популярностьПричем Украина в этом вопросе – в числе 14 мировых лидеров.
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Источник:

Forklog.com

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