"Куплю квартиру за Bitcoin": готов ли рынок Украины к криптовалютным сделкам

Рынок недвижимости в Украине оживает — вырастают жилые кварталы из высоток. Активно развивается в мире и рынок альтернативных денег — криптовалюты. И если в Японии уже активно совершаются сделки купли-продажи, то в Украине впервые официально была куплена квартира за электронные деньги осенью прошлого года. Это была также первая в мире подобная трансатлантическая операция: продавец, Марк Гинзбург, живет в Нью-Йорке, а недвижимость продавал в Киеве. Квартиру обменяли на криптовалюту Ethereum, используя для сделки смарт-контракт блокчейна Ethereum — системы, позволяющей работать с электронными деньгами. В виртуальных деньгах сумма сделки равнялась 212,5 ETH (денежная единица), что эквивалентно $60 тыс.

Сейчас подобных сделок происходит все больше, и мы решили разобраться, насколько реально, а главное — законно сегодня купить квартиру за электронные деньги. Об этом нам рассказал CEO агентства по продаже жилья Киева Creators.city Валентин Еременко и представитель компании, которая сопровождала "электронную сделку", руководитель Практики сопровождения бизнеса АО Juscutum Алла Цимановская.

Готов ли рынок к криптосделкам

Несмотря на то, что для Японии, родины криптовалюты, подобные сделки уже привычны, наш рынок недвижимости пока не очень готов к подобным товарно-денежным отношениям. По словам Валентина,

"Рынок достаточно неплохо себя чувствует — цены перестали падать, медленно растет кредитование первички (все больше девелоперов подают документы в банки). Но говорить о готовности рынка к таким сделкам непросто. С точки зрения технологической готовности — застройщики готовы. Высокая конкуренция многих подтолкнула к внедрению CRM (система управления общения с клиентами), виртуальных технологий, дронов и "умных домов". Вместе с тем инвесторы, заработавшие на рынке криптовалют, делали покупки на рынке недвижимости, зачастую выходя перед этим в аналоговую валюту. И сегодня, если застройщики на такие сделки соглашаются, то это может быть только в двух случаях: ради шума и рекламы или в случае финансовой сложности".

Рост рынка обуславливает желание застройщика не столько заработать любые деньги, в том числе электронные, но скорее получить стабильный заработок. Ведь восстановление экономики в первую очередь сказывается на строительстве.

"Экономика пока играет на руку девелоперам, — считает Валентин, — чем те пользуются. Кроме того, за последние годы качество строительства и проекты стали в разы лучше. Да и спрос на первичном рынке сегодня наблюдается в сегменте более дорогого и комфортного, а не только экономжилья".

Поэтому говорить о том, что крипта в нашей стране приживется как альтернатива реальным деньгам, пока не стоит.

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Когда решил платить виртуальной "монетой"

Если на вашем счету все же скопилась приличная сумма виртуальных денег и вы нашли продавца, готового их принять, — в этом случае правильнее всего оформить договор бартера, или мены. По договору, который оформляется у нотариуса, продавец передает недвижимость, а покупатель в обмен передает криптовалюту.

"Для сопровождения сделки стороны должны выбрать юриста, нотариуса и оценщика, провести оценку недвижимости и криптовалюты в гривне и оплатить в гривне все налоги и пошлины, — говорит Алла. — В этом случае нотариус оформит право собственности".

По результату сделки информация о ней будет занесена в государственный электронный реестр прав на недвижимое имущество. Согласно Закону Украины "О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество" и Постановлению Кабинета министров №1127 от 25.12.2015 г., распоряжаться квартирой, занесенной в госреестр, можно так же, как и недвижимостью, купленной за гривни, т. е. продать ее реально уже за привычные купюры.

Подводные камни

Решиться на такую сделку может человек, прекрасно ориентирующийся в виртуальном и правовом поле. Ведь должны быть строгие гарантии выполнения обязательств по передаче криптовалюты: она — не "бумажки", которые можно пересчитать. Поскольку наше правительство еще не приняло ряд законов о крипте, могут быть допущены ошибки, доказать которые невозможно. Также нужно учитывать изменение курса криптовалюты на момент покупки: он имеет моду падать. Наконец, банально можно потерять ключ от виртуального кошелька и остаться без денег и без квартиры.

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Не деньги, но могут работать

Профессионалы торгуют на бирже, играют на курсе биткоина и вкладывают в акции. Если нет времени на виртуальный мир, но в биткоин-кошельке есть сумма, положить ее на депозит не удастся.

"В Украине компания, которая проводит финансовые операции (в т. ч. выплату процентов), должна иметь лицензию, — поясняет Алла. — Без лицензии эта процедура вне закона. Стоит учесть, что при возникновении конфликтных ситуаций доказать в суде свое право на получение процентов и возврат криптовалюты будет тяжело".

Поэтому отечественные банки с этим не связываются.

В итоге крипту следует не преумножать, а тратить — правда, выборочно.

"В НБУ решили, что криптовалюта не является деньгами. Но отсутствие определенного статуса не запрещает ее использование. В Украине прием криптовалюты осуществляют интернет-магазины, юрфирмы, хостелы, IT-компании, — поясняет Алла. — Юридически прием крипты возможен путем бартера, покупки товаров через посредников, которые меняют ее на гривни и приобретают товар".

Правда, еще ни разу не было случая, чтобы какой-то вариант был апробирован через налоговые и судебные споры. А значит, вернуть товар, купленный за крипту, вряд ли получится.