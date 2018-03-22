Курс Bitcoin обвалился ниже 9 тысяч долларов

Сегодня, 22 марта, курс криптовалюты Bitcoin вновь обвалился ниже отметки в 9 тыс. долларов, свидетельствуют данные CoinDesk. Еще накануне, 21 марта курс Bitcoin поднимался выше 9 тыс. долларов.

Максимальная цена биткоина на сегодняшних торгах составила 9 084 долларов за "монету". Курс достиг пика в 05:30 по киевскому времени, а затем начал падать и продолжается снижаться до сих пор. Ниже всего курс опустился уже к 17:00 и составил 8 522 доллара на коин. Падение биткоина за сутки превысило 5%.

Курс Bitcoin за сутки

Кроме биткоина, подешевли альтернативные криптовалюты: Ethereum – на 9,49%, до 523 долларов, Ripple – на 9,75%, до 0,63 доллара, Bitcoin Cash – на 5,67%, до 993 долларов. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет 326 миллиардов долларов, что почти на 30 млрд долларов меньше, чем накануне.

Ранее Совет по финансовой стабильности (FSB) не увидел угроз для глобальной финансовой системы со стороны криптовалют. Решение FSB презентовали в преддверии встречи глав финансовых ведомств стран G20 в Буэнос-Айресе. На этой встрече министры финансов 22 стран и 17 руководителей центральных банков G20 обсудят ключевые вопросы мировой экономики, сделав акцент на контроле за криптовалютами и развитии цифровых финансовых технологий.

Саммит G20 может стать поворотным пунктом для рынка криптовалют на фоне призывов инвесторов к принятию глобального координированного подхода к регулированию этого рынка.

Свой вклад в регулирование криптовалют предложил и Международный валютный фонд - директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард предупредила о "темной стороне" криптовалют и рисках, связанных с этим динамичным рынком.

При этом рыночные аналитики допускают, что Bitcoin упадет ниже 8 тыс. долларов. Падение может произойти уже на текущей неделе.