Курс Bitcoin оправляется после обвала

Курс Bitcoin закрепляется в коридоре 6400-6500 долларов за "монету" на фоне того, что аналитики прогнозируют сдержанный рост криптовалюты после недавнего обвала ниже 6300 долларов. Об этом сегодня, 17 сентября, свидетельствуют данные CoinDesk.

По состоянию на 12:42 по киевскому времени, курс биткоина составил 6486 долларов. Ночью стоимость Bitcoin проседала до 6528 долларов – максимального значения за последние сутки.

Курс Bitcoin за сутки

Курс Bitcoin за неделю

Курс Bitcoin за месяц

Остальные криптовалюты из ТОП-5 по объему капитализации слабо отреагировали на колебания биткоина. Как свидетельствуют данные CoinMarketCap, цена Ethereum упала на 0,15% и находится на отметке в 217,38 доллара. Криптовалюта Ripple (XRP) прибавила в цене 0,34% и торгуется на уровне 0,279 доллара, а Bitcoin Cash подорожал на 1,52%, до 446 доллара. В то же время, криптовалюта EOS упала в цене на 0,27%, и теперь стоит по 5,34 доллара за "коин".

Как пояснили сайту "Сегодня" аналитики ГК Forex Club, легализация рынка криптовалют во Франции стала хорошим сигналом для инвесторов. По мнению экспертов, принятый во Франции закон урегулирует работу рынка криптовалют и ICO, и привлечет в страну иностранных инвесторов.

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Вместе с тем, аналитики обратили внимание на то, что Центральный банк Индии не признает криптовалюту как платежное средство. А в США в первом полугодии текущего года выросло число судебных исков, связанных с нарушениями на рынке криптовалют. Большинство исков подала Комиссия по ценным бумагам и рынкам США (SEC), что, вероятно, связано с заявлениями ее представителей об ужесточении регулирования крипторынка в стране.

Капитализация рынка составляет 201 млрд долларов. На долю биткоина приходится 55,6% всего рынка. Доминирование этой криптовалюты растет:

Напомним, основатель и партнер Morgan Creek Digital Assets Энтони Помплиано ранее в этом году предсказывал, что до конца 2018 цена биткоина может вырасти до 50 000 долларов, однако теперь он настроен менее позитивно: по его мнению, вполне вероятно падение до 3000 долларов.

Кроме того, по мнению старшего аналитика ГК Forex Club Андрея Шевчишина, биткоину грозит обвал до 1000 долларов.