Курс Bitcoin оправляется после обвала

Сегодня, 12:42

Аналитики прогнозируют сдержанный рост криптовалютного рынка

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Курс Bitcoin закрепляется в коридоре 6400-6500 долларов за "монету" на фоне того, что аналитики прогнозируют сдержанный рост криптовалюты после недавнего обвала ниже 6300 долларов. Об этом сегодня, 17 сентября, свидетельствуют данные CoinDesk.

По состоянию на 12:42 по киевскому времени, курс биткоина составил 6486 долларов. Ночью стоимость Bitcoin проседала до 6528 долларов – максимального значения за последние сутки.

Курс Bitcoin за сутки

0_88

Курс Bitcoin за неделю

1_50

Курс Bitcoin за месяц

2_23

Остальные криптовалюты из ТОП-5 по объему капитализации слабо отреагировали на колебания биткоина. Как свидетельствуют данные CoinMarketCap, цена Ethereum упала на 0,15% и находится на отметке в 217,38 доллара. Криптовалюта Ripple (XRP) прибавила в цене 0,34% и торгуется на уровне 0,279 доллара, а Bitcoin Cash подорожал на 1,52%, до 446 доллара. В то же время, криптовалюта EOS упала в цене на 0,27%, и теперь стоит по 5,34 доллара за "коин". 

Как пояснили сайту "Сегодня" аналитики ГК Forex Club, легализация рынка криптовалют во Франции стала хорошим сигналом для инвесторов. По мнению экспертов, принятый во Франции закон урегулирует работу рынка криптовалют и ICO, и привлечет в страну иностранных инвесторов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вместе с тем, аналитики обратили внимание на то, что Центральный банк Индии не признает криптовалюту как платежное средство. А в США в первом полугодии текущего года выросло число судебных исков, связанных с нарушениями на рынке криптовалют. Большинство исков подала Комиссия по ценным бумагам и рынкам США (SEC), что, вероятно, связано с заявлениями ее представителей об ужесточении регулирования крипторынка в стране.

Капитализация рынка составляет 201 млрд долларов. На долю биткоина приходится 55,6% всего рынка. Доминирование этой криптовалюты растет:

1536576296.4936

Напомним, основатель и партнер Morgan Creek Digital Assets Энтони Помплиано ранее в этом году предсказывал, что до конца 2018 цена биткоина может вырасти до 50 000 долларов, однако теперь он настроен менее позитивно: по его мнению, вполне вероятно падение до 3000 долларов.

Кроме того, по мнению старшего аналитика ГК Forex Club Андрея Шевчишина, биткоину грозит обвал до 1000 долларов.
криптовалюта, Bitcoin, Ethereum, криптовалюты, курс биткоина, курс эфира

Вы сейчас просматриваете новость "Курс Bitcoin оправляется после обвала". Другие Новости криптовалют смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Криптовалюта

В Украине задержали иностранца за контрабанду оборудования для майнинга Bitcoin на 1,3 млн грн

15 Сентября, 06:43

Житель Германии перевозил 28 комплектов вычислительных машин Antminer Z9 mini

Криптовалюта

Ethereum запустил интерактивную блокчейн-карту мира

15 Сентября, 05:36

За первые сутки работы приложения пользователи добавили более 500 "объектов повышенного интереса"
Загрузка...

Криптовалюта

Фото: pixabay.com

IBM, Intel и Huawei создадут каталог блокчейн-проектов

15 Сентября, 04:16

В команду разработчиков также вошли представители Batavia, Hitachi и Австралийской ассоциации блокчейна

Криптовалюта

Фото: pixabay.com

Эксперт рассказал, что стало причиной взлета рынка криптовалют и его снижения

13 Сентября, 07:58

Лубин считает, что взрывной рост 2017 года связан с тем, что определенные игроки увидели в технологии блокчейн безграничный потенциал, а спекулянты оказались "чрезмерно воодушевлены этим" 
Загрузка...