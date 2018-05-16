Курс Bitcoin упал, но от криптовалюты ждут новых рекордов

По мнению аналитиков, к концу 2018 года криптовалюта может побить прошлогодний максимум стоимости

Курс криптовалюты Bitcoin продолжает падать, торгуясь ниже отметки в 8500 долларов и вернувшись к значениям 19 апреля. Об этом сегодня, 16 мая, свидетельствуют данные CoinDesk.

Биткоин по состоянию на 12:50 по Киеву оценивается в 8232 долларов за "монету". Сегодняшний максимум – 8493 долларов за "коин", – криптовалюта прошла в самом начале торгов. После этого курс криптовалюты пошел вниз, утром за полтора часа потерял около 300 долларов, и на данный момент минимум за день составляет 8110 долларов за "коин" – такого значения курс криптовалюты достиг около 5:30 утра по Киеву.

Аналитики аналитики ГК FOREX CLUB отметили, что падение стоимости криптовалют произошло на фоне обысков на крупнейшей бирже Upbit в Южной Корее, что насторожило инвесторов, заставив их задуматься о безопасности размещенных на бирже средств.

Курс Bitcoin за сутки

Курс Bitcoin за месяц

Альтернативные криптовалюты в ответ на провал курса биткоина также упали в стоимости. Так, по данным CoinMarketCap, Ethereum потерял в стоимости 5,33%, опустившись до 692,93 доллара, Ripple упал на 7,45%, до 0,688 доллара, а курс Bitcoin Cash показал "минус" 11,79% и снизился до 1258,6 доллара.

Капитализация рынка криптовалют составляет 377,4 млрд долларов. На долю биткоина приходится примерно 37,3%. Капитализация биткоина 16 мая – 140,7 млрд долларов. Как известно, доминирование Bitcoin на рынке криптовалют снижается с каждым годом:

Отметим, аналитики ГК FOREX CLUB считают, что Bitcoin может укрепиться до 9500 долларов, несмотря на снижение за последние сутки.

Рост криптовалют могут обеспечить намерения инвестиционного банка Goldman Sachs начать торговлю фьючерсами на Bitcoin, а также планы фондовой биржи Нью-Йорка создать платформу с целью привлечения крупных инвесторов.

В свою очередь, исполнительный директор криптобиржи BitMex Артур Хейс заявил телеканалу CNBC, что курс биткоина вернется к стремительному росту и превзойдет предыдущий максимум, достигнутый в декабре 2017 года, превысив его более чем в два раза, покорив отметку в 50 тысяч долларов за "монету".

Напомним, ранее аналитики предупреждали, что в случае повторения значительных по объему продаж криптовалюты, которые обусловили весенний спад, биткоин может упасть ниже 6000 долларов – однако пока этого не произошло.

Теперь, по мнению экспертов, биткоин уже прошел локальный минимум и в перспективе криптовалюту ждет рост – если не повторятся крупные продажи криптовалюты и не будет рыночных манипуляций. Некоторые специалисты не исключают, что в долгосрочной перспективе курс биткоина может подняться до 20 тысяч долларов.

Пока статус криптовалют в Украине остается неопределенным, технология биткоина – блойкчейн – набирает популярность. Причем Украина в этом вопросе – в числе 14 мировых лидеров.