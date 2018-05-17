Курс Bitcoin переходит к росту, аналитики рассчитывают на скачок до конца недели

Курс криптовалюты Bitcoin показывает тенденцию к росту, торгуясь при этом ниже отметки в 8500 долларов – такие значения криптовалюта показывала 19 апреля. Об этом сегодня, 17 мая, свидетельствуют данные CoinDesk.

Биткоин по состоянию на 12:51 по Киеву оценивается в 8296 долларов за "монету". Сегодняшний максимум – 8458 долларов за "коин", – криптовалюта прошла около 6 утра по Киеву. После этого, в 10:40 по киевскому времени курс криптовалюты пошел вниз, за 20 минут биткоин потерял около 100 долларов, и на данный момент минимум за день составляет 8217 долларов за "коин" – такого значения курс криптовалюты достиг около 11:00 по Киеву.

Вместе с тем, трейдеры говорят, что математический анализ кривой курса биткоина свидетельствует о том, что в скором времени криптовалюта может перейти к росту. Такой прогноз основан на анализе локальных минимумов и максимумов курса криптовалюты.

Аналитики аналитики ГК FOREX CLUB отметили, что падение стоимости криптовалют на этой неделе произошло на фоне обысков на крупнейшей бирже Upbit в Южной Корее, что насторожило инвесторов, заставив их задуматься о безопасности размещенных на бирже средств.

Курс Bitcoin за сутки

Курс Bitcoin за месяц

Альтернативные криптовалюты незначительно выросли в стоимости в ответ на тенденцию к повышению курса биткоина. Так, по данным CoinMarketCap, Ethereum прибавил в стоимости 1,17%, поднявшись до 704,44 доллара, Ripple вырос на 0,89%, до 0,697 доллара, а курс Bitcoin Cash показал "плюс" 1,6% и поднялся до 1289,9 доллара.

Капитализация рынка криптовалют составляет 383 млрд долларов. На долю биткоина приходится примерно 37%. Капитализация биткоина 17 мая – 141,7 млрд долларов. Как известно, доминирование Bitcoin на рынке криптовалют снижается с каждым годом:

Отметим, аналитики ГК FOREX CLUB считают, что Bitcoin может укрепиться до 9500 долларов, несмотря на снижение за последние сутки.

Рост криптовалют могут обеспечить намерения инвестиционного банка Goldman Sachs начать торговлю фьючерсами на Bitcoin, а также планы фондовой биржи Нью-Йорка создать платформу с целью привлечения крупных инвесторов.

В свою очередь, исполнительный директор криптобиржи BitMex Артур Хейс заявил телеканалу CNBC, что курс биткоина вернется к стремительному росту и превзойдет предыдущий максимум, достигнутый в декабре 2017 года, превысив его более чем в два раза, покорив отметку в 50 тысяч долларов за "монету".

Напомним, ранее аналитики предупреждали, что в случае повторения значительных по объему продаж криптовалюты, которые обусловили весенний спад, биткоин может упасть ниже 6000 долларов – однако пока этого не произошло.

Теперь, по мнению экспертов, биткоин уже прошел локальный минимум и в перспективе криптовалюту ждет рост – если не повторятся крупные продажи криптовалюты и не будет рыночных манипуляций. Некоторые специалисты не исключают, что в долгосрочной перспективе курс биткоина может подняться до 20 тысяч долларов.

Пока статус криптовалют в Украине остается неопределенным, технология биткоина – блойкчейн – набирает популярность. Причем Украина в этом вопросе – в числе 14 мировых лидеров.

Отметим, как заявил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий, подготовка концепции регулирования рынка криптовалют в Украине практически завершена. По его словам, регулятором этого рынка будет выступать Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Чурий подчеркнул, что деятельность на рынке криптовалют будет лицензироваться, а участники рынка будут нести ответственность за соблюдение финансового мониторинга при проведении операций.