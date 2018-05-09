Курс Bitcoin начал падать

Сегодня, 09:13

Вместе с тем, аналитики прогнозируют рост курса криптовалюты по результатам этой недели

Фото: AFP
Фото: AFP

Сегодня, 9 мая, курс криптовалюты Bitcoin пошел на снижение и торгуется в коридоре 9000-9100 долларов, вернувшись к значениям недельной давности. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

Биткоин по состоянию на 9:11 по Киеву оценивается в 9056 долларов за "монету". Сегодняшний максимум – 9187 долларов за "коин", – криптовалюта прошла в самом начале торгов. После этого курс криптовалюты пошел вниз и в течение нескольких часов опустился до 9024 долларов за "коин".

Минимальное за сегодняшний день значение – 8975 долларов за биткоин, – было достигнуто в районе 7:08 по киевскому времени.

Курс Bitcoin за сутки

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Курс Bitcoin за неделю

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Альтернативные криптовалюты традиционно упали в цене вслед за биткоином. Так, по данным CoinMarketCap, Ethereum потерял в стоимости 4,61%, снизившись до 724,3 доллара, Ripple упал на 7,21%, до 0,777 доллара, а курс Bitcoin Cash – показал "минус" 8,65% и снизился до 1512,6 доллара.

Капитализация рынка криптовалют составляет 419,9 млрд долларов. На долю биткоина приходится примерно 36,8%. Капитализация биткоина 9 мая – 154 млрд долларов. Как известно, доминирование Bitcoin на рынке криптовалют снижается с каждым годом:

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Отметим, аналитики ГК FOREX CLUB считают, что биткоин может подорожать на текущей неделе до 9338 долларов на фоне завершения отчетного периода в США. Согласно прогнозу, приток институциональных инвесторов может обеспечить намерение Южной Кореи смягчить регулирование рынка криптовалют и формировать нормативную правовую базу с целью легализации проведения ICO.

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Напомним, ранее аналитики предупреждали, что в случае повторения значительных по объему продаж криптовалюты, которые обусловили прошлый спад, биткоин может упасть ниже 6 000 долларов. Однако этого не произошло.

Теперь, по мнению экспертов, биткоин уже прошел локальный минимум и в перспективе криптовалюту ждет рост – если не повторятся крупные продажи криптовалюты и не будет рыночных манипуляций. Некоторые специалисты не исключают, что в долгосрочной перспективе курс биткоина может подняться до 20 тысяч долларов.

Пока статус криптовалют в Украине остается неопределенным, технология биткоина – блойкчейн – набирает популярность. Причем Украина в этом вопросе – в числе 14 мировых лидеров. 
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"Сегодня"

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