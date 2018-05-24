Курс Bitcoin пробил очередной психологический рубеж

Снижение курса биткоина потянуло за собой вниз весь рынок криптовалют

урс криптовалюты Bitcoin перешел к падению, провалившись ниже отметки в 7500 долларов и вернувшись к значениям 12 апреля. Об этом сегодня, 24 мая, свидетельствуют данные CoinDesk.

Биткоин по состоянию на 11:23 по Киеву оценивается в 7510 долларов за "монету". Торги криптовалюта начала на уровне 7502 доллара, и на данный момент максимум за день составляет 7721 доллара за "коин" – такого значения курс криптовалюты достиг около 7:30 утра по Киеву. Сегодняшний минимум – 7488 долларов за "коин", – криптовалюта прошла около 11:15 по киевскому времени.

Как отметили аналитики ГК FOREX CLUB, на прошлой неделе стоимость криптовалют росла на фоне прошедшей в Нью-Йорке блокчейн-конференции Consensus и понимания того, что американский регулятор не намерен препятствовать развитию индустрии криптоактивов.

Курс Bitcoin за сутки

Курс Bitcoin за месяц

Курс Bitcoin за три месяца

Альтернативные криптовалюты просели в стоимости в ответ на снижение курса биткоина. Так, по данным CoinMarketCap, Ethereum снизился в стоимости на 5,35%, упав до 603,5 доллара, Ripple потерял 2,42%,снизившись до 0,619 доллара, а курс Bitcoin Cash показал "минус" 4,76% и снизился до 1038,21 доллара.

Капитализация рынка криптовалют составляет 338,5 млрд долларов. На долю биткоина приходится примерно 38,8%. Капитализация биткоина 24 мая – 131,2 млрд долларов. Как известно, доминирование Bitcoin на рынке криптовалют снижается с каждым годом:

Согласно прогнозу ГК FOREX CLUB, стоимость Bitcoin на неделе может упасть до 7000 долларов – отмечается, что криптовалюта не способна превысить исторический максимум до тех пор, пока не будет обновлена инфраструктура биткоина.

В свою очередь, исполнительный директор криптобиржи BitMex Артур Хейс заявил телеканалу CNBC, что курс биткоина вернется к стремительному росту и превзойдет предыдущий максимум, достигнутый в декабре 2017 года, превысив его более чем в два раза, покорив отметку в 50 тысяч долларов за "монету".

Напомним, ранее аналитики предупреждали, что в случае повторения значительных по объему продаж криптовалюты, которые обусловили весенний спад, биткоин может упасть ниже 6000 долларов – однако пока этого не произошло.

Теперь, по мнению экспертов, биткоин уже прошел локальный минимум и в перспективе криптовалюту ждет рост – если не повторятся крупные продажи криптовалюты и не будет рыночных манипуляций. Некоторые специалисты не исключают, что в долгосрочной перспективе курс биткоина может подняться до 20 тысяч долларов.

Пока статус криптовалют в Украине остается неопределенным, технология биткоина – блойкчейн – набирает популярность. Причем Украина в этом вопросе – в числе 14 мировых лидеров.

Отметим, как заявил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий, подготовка концепции регулирования рынка криптовалют в Украине практически завершена. По его словам, регулятором этого рынка будет выступать Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

Чурий подчеркнул, что деятельность на рынке криптовалют будет лицензироваться, а участники рынка будут нести ответственность за соблюдение финансового мониторинга при проведении операций.