Курс Bitcoin провалился ниже психологической отметки

За час криптовалюта потеряла в цене около 240 долларов и продолжает снижение

Сегодня, 11 мая, курс криптовалюты Bitcoin продолжил падать, провалившись ниже психологической отметки в 9000 долларов, вернувшись к значениям двухнедельной давности. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

Биткоин по состоянию на 11:34 по Киеву оценивается в 8815 долларов за "монету". Сегодняшний максимум – 9014 долларов за "коин", – криптовалюта прошла в самом начале торгов. После этого курс криптовалюты пошел вниз, и на данный момент минимум за день составляет 8692 доллара за "коин".

Курс Bitcoin за сутки

Курс Bitcoin за месяц

Альтернативные криптовалюты традиционно упали в цене вслед за биткоином. Так, по данным CoinMarketCap, Ethereum потерял в стоимости 7,11%, снизившись до 708,5 доллара, Ripple упал на 11,54%, до 0,710 доллара, а курс Bitcoin Cash – показал "минус" 12,42% и снизился до 1450,5 доллара.

Капитализация рынка криптовалют составляет 397,4 млрд долларов. На долю биткоина приходится примерно 37,5%. Капитализация биткоина 11 мая – 148,8 млрд долларов. Как известно, доминирование Bitcoin на рынке криптовалют снижается с каждым годом:

Отметим, аналитики ГК FOREX CLUB считают, что биткоин может подорожать на текущей неделе до 9338 долларов на фоне завершения отчетного периода в США. Согласно прогнозу, приток институциональных инвесторов может обеспечить намерение Южной Кореи смягчить регулирование рынка криптовалют и формировать нормативную правовую базу с целью легализации проведения ICO.

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Напомним, ранее аналитики предупреждали, что в случае повторения значительных по объему продаж криптовалюты, которые обусловили прошлый спад, биткоин может упасть ниже 6 000 долларов. Однако этого не произошло.

Теперь, по мнению экспертов, биткоин уже прошел локальный минимум и в перспективе криптовалюту ждет рост – если не повторятся крупные продажи криптовалюты и не будет рыночных манипуляций. Некоторые специалисты не исключают, что в долгосрочной перспективе курс биткоина может подняться до 20 тысяч долларов.

Пока статус криптовалют в Украине остается неопределенным, технология биткоина – блойкчейн – набирает популярность. Причем Украина в этом вопросе – в числе 14 мировых лидеров.