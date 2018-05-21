Курс Bitcoin вырос, но эксперты предупредили о грядущем обвале

Подорожание криптовалют подстегнули новости из США, а эксперты объяснили, что мешает биткоину обновить исторический максимум

Курс криптовалюты Bitcoin продолжает медленно расти, преодолев отметку в 8500 долларов и вернувшись к значениям 11 мая. Об этом сегодня, 21 мая, свидетельствуют данные CoinDesk.

Биткоин по состоянию на 11:10 по Киеву оценивается в 8526 долларов за "монету". Торги криптовалюта начала на уровне 8520 долларов, и на данный момент минимум за день составляет 8447 долларов за "коин" – такого значения курс криптовалюты достиг около 5 утра по Киеву. Сегодняшний максимум – 8566 долларов за "коин", – криптовалюта прошла около 10:30 по киевскому времени.

По словам трейдеров, математический анализ кривой курса биткоина свидетельствует о том, что в ближайшем будущем криптовалюта продолжит расти. Такой прогноз основан на анализе локальных минимумов и максимумов курса криптовалюты.

Как отметили аналитики ГК FOREX CLUB, стоимость криптовалют росла на фоне прошедшей в Нью-Йорке блокчейн-конференции Consensus и понимания того, что американский регулятор не намерен препятствовать развитию индустрии криптоактивов.

Курс Bitcoin за сутки

Курс Bitcoin за месяц

Альтернативные криптовалюты выросли в стоимости в ответ повышение курса биткоина. Так, по данным CoinMarketCap, Ethereum прибавил в стоимости 1,47%, поднявшись до 719,28 доллара, Ripple вырос на 2,88%, до 0,701 доллара, а курс Bitcoin Cash показал "плюс" 2,98% и поднялся до 1270,77 доллара.

Капитализация рынка криптовалют составляет 391,3 млрд долларов. На долю биткоина приходится примерно 37,2%. Капитализация биткоина 21 мая – 145,6 млрд долларов. Как известно, доминирование Bitcoin на рынке криптовалют снижается с каждым годом:

Согласно прогнозу ГК FOREX CLUB, стоимость Bitcoin на неделе может упасть до 7000 долларов – отмечается, что криптовалюта не способна превысить исторический максимум до тех пор, пока не будет обновлена инфраструктура биткоина.

В свою очередь, исполнительный директор криптобиржи BitMex Артур Хейс заявил телеканалу CNBC, что курс биткоина вернется к стремительному росту и превзойдет предыдущий максимум, достигнутый в декабре 2017 года, превысив его более чем в два раза, покорив отметку в 50 тысяч долларов за "монету".

Напомним, ранее аналитики предупреждали, что в случае повторения значительных по объему продаж криптовалюты, которые обусловили весенний спад, биткоин может упасть ниже 6000 долларов – однако пока этого не произошло.

Теперь, по мнению экспертов, биткоин уже прошел локальный минимум и в перспективе криптовалюту ждет рост – если не повторятся крупные продажи криптовалюты и не будет рыночных манипуляций. Некоторые специалисты не исключают, что в долгосрочной перспективе курс биткоина может подняться до 20 тысяч долларов.

Пока статус криптовалют в Украине остается неопределенным, технология биткоина – блойкчейн – набирает популярность. Причем Украина в этом вопросе – в числе 14 мировых лидеров.

Отметим, как заявил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий, подготовка концепции регулирования рынка криптовалют в Украине практически завершена. По его словам, регулятором этого рынка будет выступать Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Чурий подчеркнул, что деятельность на рынке криптовалют будет лицензироваться, а участники рынка будут нести ответственность за соблюдение финансового мониторинга при проведении операций.