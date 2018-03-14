Курс Bitcoin рухнул ниже психологической отметки

Во вторник, 13 марта, курс криптовалюты Bitcoin опустился ниже 9 тыс. долларов, свидетельствуют данные CoinDesk. Последний раз Bitcoin торговался ниже 9 тыс. долларов 9 марта.

Максимальная цена биткоина на сегодняшних торгах составила 9 313 долларов за "монету". Пик курса был достигнут в 3 часа ночи по киевскому времени. После этого курс снижался. Нижний "порог" курса Bitcoin сегодня составил 8 615 доллар к 14:30 по Киеву. Падение продолжается.

Курс Bitcoin за месяц

Кроме биткоина, дешевеют и другие криптовалюты. По данным CoinMarketCap, Ethereum подешевел на 2,44%, до 693,05 доллара, Ripple – на 1,3%, до 0,79 доллара, Bitcoin Cash снижался в цене на 4%, до 1043,07 доллара.

Капитализация рынка криптовалют, составляет на данный момент 372,95 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 42% всего рынка криптовалют.

Аналитики полагают, что курс Bitcoin ждет второе "дно". Как предупредили эксперты Goldman Sachs новое падение курса биткоина будет вызвано очередной распродажей криптовалюты. В результате этого, предполагают специалисты, курс криптовалюты "провалится" до 7 тысяч долларов.

Тем временем, за координацию глобального регулирования рынка криптовалют может взяться Международный валютный фонд, заявила глава Фонда Кристин Лагард. Главы центробанков и финансовых ведомств государств G20 также собираются обсудить вопросы регулирования рынка криптовалют в ходе предстоящей на следующей неделе встрече в Буэнос-Айресе.

В целом в мире набирает обороты тенденция к введению все более жесткого контроля над крипторынком, например:

в США с 1 января ввели налоги на обмен биткоинов;

Еврокомиссия призвала финансовых регуляторов срочно обновить правила, чтобы справиться с нестабильностью криптовалют;

самый крупный криптовалютный рынок - Южная Корея - ужесточил правила торговли на криптобиржах ,

Китай намерен запретить майнинг биткоинов из-за опасений по поводу избыточного потребления электроэнергии и финансовых рисков. Также китайским инвесторам "отрежут" доступ к иностранным криптовалютным биржам;

власти Индии пообещали "принять любые меры по искоренению использования криптоактивов в качестве платежной системы";

банкам Таиланда запретили любые операции с криптовалютами из-за того, что они могут быть использованы для финансирования терроризма или отмывания денег;

во Франции онлайн-платформам теперь требуется разрешение, чтобы предложить инвесторам финансовые продукты, основанные на криптовалютах.

О том, какая судьба ждет "электронное золото" в Украине, узнавайте из спецрепортажа "По следам биткоина":



