Курс Bitcoin рванул вверх

Курс Bitcoin показал 24-часовой рост на 3,58% и примерно за 10 минут прибавил в стоимости более чем на 300 долларов после стремительного на прошлой неделе обвала, утянувшего за собой весь криптовалютный рынок глубоко в "красную зону". Об этом сегодня, 22 августа, свидетельствуют данные CoinDesk.

Торги криптовалюта начала на уровне 6477 долларов, и вскоре достигла максимального за сегодня значения в 6858 доллара за "коин". После этого курс биткоина перешел к плавному снижению, и по состоянию на 18:02 криптовалюта торгуется по 6651 долларов за "монету".

Курс Bitcoin за сутки

Курс Bitcoin за неделю

Курс Bitcoin за месяц

Стоимость альтернативных криптовалют выросла на фоне резкого подорожания биткоина. Как свидетельствуют данные CoinMarketCap, цена Ethereum выросла на 2,72% и сейчас находится на отметке в 285,25 доллара.

Третья по капитализации криптовалюта Ripple (XRP) прибавила в цене 2,61% и торгуется на уровне 0,338 доллара, а Bitcoin Cash подорожал на 3,91%, до 546,73 доллара.

Криптовалюта EOS выросла в цене на 5,4%, и теперь стоит по 5,04 доллара за "коин". На прошлой неделе по капитализации EOS вернулась на пятое место, подвинув криптовалюту Stellar, и теперь увеличивает разрыв до 400 млн долларов. При этом Stellar также растет, но медленнее – на 1,69%, до 0,222 доллара за "монету".

Капитализация рынка криптовалют составляет 216 млрд долларо. Отметим, 14-15 августа за сутки она упала более, чем на 20 млрд долларов. Напомним, рыночная капитализация криптовалют за две недели августа упала более, чем на 20% и достигла минимума за 9 месяцев. На долю биткоина приходится 53,1% всего рынка – такого значения "доминирования" биткоина рынок не видел с декабря 2017 года.

График: CoinMarketCap

Криптовалютный аналитик Вилли Ву 15 августа, оценивая второй подряд за три дня разворот биткоина к росту после падения, отмечал, что тенденция к понижению цены криптовалюты может вскоре исчерпать себя, передает портал LetKnow.

"У текущего медвежьего тренда есть сильный фундамент. Тем не менее, мы восстановимся так же, как и раньше. В долгосрочной перспективе медведи не так сильны. Удивителен, однако, тот факт, что СМИ и крупные институциональные игроки говорят об этом так часто, потому что раньше над биткоином только смеялись", – заявил тогда Ву.

Отметим, ранее, правительство Южной Кореи объявило о планах внесения изменений в налоговое законодательство, которые закроют для криптовалютных бирж ряд льгот. Изменения в налоговое законодательство будут представлены парламенту страны и в случае получения одобрения вступят в силу с 2019 года. С учетом того, что Южная Корея традиционно является драйвером роста криптовалютного рынка, такие изменения могут оказывать продолжительное давление на курс биткоина.

Ранее стало известно, что в Европе набирают популярность биткоин-кошельки, выживленные под кожу в качестве чипов: