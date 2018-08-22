Курс Bitcoin рванул вверх

Сегодня, 18:02

Вслед за ростом самой популярной криптовалюты подорожали и альткоины

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Курс Bitcoin показал 24-часовой рост на 3,58% и примерно за 10 минут прибавил в стоимости более чем на 300 долларов после стремительного на прошлой неделе обвала, утянувшего за собой весь криптовалютный рынок глубоко в "красную зону". Об этом сегодня, 22 августа, свидетельствуют данные CoinDesk.

Торги криптовалюта начала на уровне 6477 долларов, и вскоре достигла максимального за сегодня значения в 6858 доллара за "коин". После этого курс биткоина перешел к плавному снижению, и по состоянию на 18:02 криптовалюта торгуется по 6651 долларов за "монету".

Курс Bitcoin за сутки

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Курс Bitcoin за неделю

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Курс Bitcoin за месяц

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Стоимость альтернативных криптовалют выросла на фоне резкого подорожания биткоина. Как свидетельствуют данные CoinMarketCap, цена Ethereum выросла на 2,72% и сейчас находится на отметке в 285,25 доллара.

Третья по капитализации криптовалюта Ripple (XRP) прибавила в цене 2,61% и торгуется на уровне 0,338 доллара, а Bitcoin Cash подорожал на 3,91%, до 546,73 доллара.

Криптовалюта EOS выросла в цене на 5,4%, и теперь стоит по 5,04 доллара за "коин". На прошлой неделе по капитализации EOS вернулась на пятое место, подвинув криптовалюту Stellar, и теперь увеличивает разрыв до 400 млн долларов. При этом Stellar также растет, но медленнее – на 1,69%, до 0,222 доллара за "монету".

Капитализация рынка криптовалют составляет 216 млрд долларо. Отметим, 14-15 августа за сутки она упала более, чем на 20 млрд долларов. Напомним, рыночная капитализация криптовалют за две недели августа упала более, чем на 20% и достигла минимума за 9 месяцев. На долю биткоина приходится 53,1% всего рынка – такого значения "доминирования" биткоина рынок не видел с декабря 2017 года.

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График: CoinMarketCap

Криптовалютный аналитик Вилли Ву 15 августа, оценивая второй подряд за три дня разворот биткоина к росту после падения, отмечал, что тенденция к понижению цены криптовалюты может вскоре исчерпать себя, передает портал LetKnow.

"У текущего медвежьего тренда есть сильный фундамент. Тем не менее, мы восстановимся так же, как и раньше. В долгосрочной перспективе медведи не так сильны. Удивителен, однако, тот факт, что СМИ и крупные институциональные игроки говорят об этом так часто, потому что раньше над биткоином только смеялись", – заявил тогда Ву.

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Отметим, ранее, правительство Южной Кореи объявило о планах внесения изменений в налоговое законодательство, которые закроют для криптовалютных бирж ряд льгот. Изменения в налоговое законодательство будут представлены парламенту страны и в случае получения одобрения вступят в силу с 2019 года. С учетом того, что Южная Корея традиционно является драйвером роста криптовалютного рынка, такие изменения могут оказывать продолжительное давление на курс биткоина.

Ранее стало известно, что в Европе набирают популярность биткоин-кошельки, выживленные под кожу в качестве чипов:
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Источник:

"Сегодня"

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