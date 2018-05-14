Курс Bitcoin упал еще ниже, но может резко вырасти

Аналитики оптимистично настроены и прогнозируют криптовалюте рост на фоне планов по запуску фьючерсов на биткоин

Курс криптовалюты Bitcoin резко пошел вниз, провалившись ниже отметки в 8500 долларов и вернувшись к значениям 20 апреля. Об этом сегодня, 14 мая, свидетельствуют данные CoinDesk.

Биткоин по состоянию на 14:21 по Киеву оценивается в 8434 долларов за "монету". Сегодняшний максимум – 8705 долларов за "коин", – криптовалюта прошла в самом начале торгов. После этого курс криптовалюты пошел вниз, около 6 утра по киевскому времени за полчаса потерял более 200 долларов, и на данный момент минимум за день составляет 8296 доллара за "коин" – такого значения курс криптовалюты достиг около 8 утра по Киеву.

Аналитики аналитики ГК FOREX CLUB отметили, что падение стоимости криптовалют произошло на фоне обысков на крупнейшей бирже Upbit в Южной Корее, что насторожило инвесторов, заставив их задуматься о безопасности размещенных на бирже средств.

Курс Bitcoin за сутки

Курс Bitcoin за месяц

Альтернативные криптовалюты в ответ на провал курса биткоина изменили свою стоимость разнонаправленно. Так, по данным CoinMarketCap, Ethereum прибавил в стоимости 2,05%, поднявшись до 712,23 доллара, Ripple вырос на 4,33%, до 0,731 доллара, а курс Bitcoin Cash показал "минус" 4,68% и снизился до 1398,37 доллара.

Капитализация рынка криптовалют составляет 392,9 млрд долларов. На долю биткоина приходится примерно 36,6%. Капитализация биткоина 14 мая – 143,9 млрд долларов. Как известно, доминирование Bitcoin на рынке криптовалют снижается с каждым годом:

Отметим, аналитики ГК FOREX CLUB считают, что Bitcoin может укрепиться до 9500 долларов, несмотря на снижение за последние сутки.

Рост криптовалют могут обеспечить намерения инвестиционного банка Goldman Sachs начать торговлю фьючерсами на Bitcoin, а также планы фондовой биржи Нью-Йорка создать платформу с целью привлечения крупных инвесторов.

Напомним, ранее аналитики предупреждали, что в случае повторения значительных по объему продаж криптовалюты, которые обусловили весенний спад, биткоин может упасть ниже 6 000 долларов – однако пока этого не произошло.

Теперь, по мнению экспертов, биткоин уже прошел локальный минимум и в перспективе криптовалюту ждет рост – если не повторятся крупные продажи криптовалюты и не будет рыночных манипуляций. Некоторые специалисты не исключают, что в долгосрочной перспективе курс биткоина может подняться до 20 тысяч долларов.

Пока статус криптовалют в Украине остается неопределенным, технология биткоина – блойкчейн – набирает популярность. Причем Украина в этом вопросе – в числе 14 мировых лидеров.