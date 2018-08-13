Курс Bitcoin вернулся к робкому росту

Падение биткоина на этом может завершиться,однако альтернативные криптовалюты все еще под угрозой спада

Курс Bitcoin перешел к сдержанному росту после продолжительного падения на прошлой неделе. Об этом сегодня, 13 августа, свидетельствуют данные CoinDesk.

Торги криптовалюта начала на уровне 6313 долларов. Около 5 утра по киевскому времени курс биткоина достиг сегодняшнего минимума в 6311 долларов. После этого курс стабилизировался, а позже перешел к росту, и максимум за день на данный момент составляет 6534 доллара за коин – такого значения биткоин достиг около 11:30 по Киеву. По состоянию на 14:08 по киевскому времени Bitcoin торгуется по 6450 долларов за "монету".

Курс Bitcoin за сутки

Курс Bitcoin за неделю

Стоимость альтернативных криптовалют показала тенденцию к росту в ответ на укрепление курса биткоина. Как свидетельствуют данные CoinMarketCap, цена Ethereum упала на 0,55% и сейчас находится на отметке в 322,01 доллара.

Третья по капитализации криптовалюта Ripple (XRP) прибавила в цене 0,47% и торгуется на уровне 0,308 доллара, оставаясь при этом на минимальном за 2018 год уровне. А вот Bitcoin Cash подорожал на 2,13%, до 586,90 доллара. Пятая по капитализации криптовалюта EOS выросла в цене на 0,15%, и теперь стоит по 5,15 доллара за "коин".

Капитализация рынка криптовалют составляет 218 млрд долларов. Всего рыночная капитализация криптовалют за последние две недели упала на 20% и достигла минимума за 9 месяцев. На долю биткоина приходится 51,1% всего рынка – такого значения "доминирования" биткоина рынок не видел с декабря 2017 года.

График: CoinMarketCap

Падение курса биткоина, вероятней всего, подходит к концу, считают аналитики. Такое мнение, в частности, высказал директор по инвестициям международной сети инвесторов и экспертов цифровой экономики Cryptolife.World Мансур Гусейнов, передает портал LetKnow.

"Относительная устойчивость биткоина говорит, что его падение, возможно, уже подошло к концу", – считает Гусейнов.

При этом эксперт отметил, что если снижение биткоина за неделю составило 10%, то для крупнейших альтернативных криптовалют – гораздо больше, от 19% до 30%. "Альткоины, тем не менее, еще могут оставаться под давлением", – цитирует аналитика LetKnow.

Отметим, ранее, правительство Южной Кореи объявило о планах внесения изменений в налоговое законодательство, которые закроют для криптовалютных бирж ряд льгот. Изменения в налоговое законодательство будут представлены парламенту страны и в случае получения одобрения вступят в силу с 2019 года. С учетом того, что Южная Корея традиционно является драйвером роста криптовалютного рынка, такие изменения могут оказывать продолжительное давление на курс биткоина.

Ранее стало известно, что в Европе набирают популярность биткоин-кошельки, выживленные под кожу в качестве чипов: