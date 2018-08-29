Курс Bitcoin закрепился на новом рубеже

Курс Bitcoin показал 24-часовой рост на 1,25%, закрепляясь выше отметки в 7000 долларов за "монету" после недавнего обвала, утянувшего за собой весь криптовалютный рынок глубоко в "красную зону". Об этом сегодня, 29 августа, свидетельствуют данные CoinDesk.

Торги криптовалюта начала на уровне 7076 долларов. Минимум за день составляет 7017 долларов за "коин", а максимального за сегодня значения в 7120 долларов за "монету" криптовалюта достигла к 13:10 по Киеву. По состоянию на 14:39 по киевскому времени криптовалюта торгуется по 7076 долларов за "коин".

Курс Bitcoin за сутки

Курс Bitcoin за неделю

Курс Bitcoin за месяц

Альтернативные криптовалюты стабильно в ответ на укрепление курса биткоина. Как свидетельствуют данные CoinMarketCap, цена Ethereum выросла на 2,48% и сейчас находится на отметке в 294,11 доллара.

Третья по капитализации криптовалюта Ripple (XRP) прибавила в цене 0,4% и торгуется на уровне 0,346 доллара, а Bitcoin Cash подорожал на 2,31%, до 560,49 доллара.

Криптовалюта EOS стремительно выросла в цене на 14,45%, и теперь стоит по 6,19 доллара за "коин". В середине августа по капитализации EOS вернулась на пятое место, подвинув криптовалюту Stellar, и теперь разрыв в капитализации криптовалют достигает около 1,27 млрд долларов. Stellar также растет, но куда медленнее – на 1,09%, до 0,231 доллара за "монету".

Капитализация рынка криптовалют составляет 231 млрд долларов – этот показатель за сутки вырос на 4 млрд долларов. Отметим, 14-15 августа за сутки капитализация рынка криптовалют упала более, чем на 20 млрд долларов. Напомним, ранее в августе рыночная капитализация криптовалют за две недели упала более, чем на 20%, и достигла минимума за 9 месяцев. На долю биткоина приходится 52,7% всего рынка – такого значения "доминирования" биткоина рынок не видел с декабря 2017 года.

График: CoinMarketCap

Аналитики ГК FOREX CLUB ранее прогнозировали, что курс Bitcoin на текущей неделе может укрепиться до 6745 долларов. Динамика рынка криптовалют, по мнению экспертов, обусловлена двумя факторами – геополитической напряженностью, которая повышает системные риски традиционных инвестиций, и низкой доходностью традиционных защитных активов.

Поэтому, отмечают аналитики, рост на рынке криптовалют продолжится в краткосрочной перспективе.

Вместе с тем, как сообщает CCN, основатель Morgan Creek Digital Assets Энтони Помплиано считает, что криптовалютный рынок начнет восстанавливаться только в третьем квартале 2019 года. До тех пор цена биткоина может опуститься до отметки в 3000 долларов за "коин".

При этом, по оценке Помплиано, нового максимума в 50 тысяч долларов за "монету" курс биткоина может достичь не раньше середины 2023 года.

Несмотря на значительную потерю стоимости биткоина в 2018 году (с 20 тысяч долларов за "монету" до 6-7 тысяч долларов), маловероятно повторение сценария четырехлетней давности, когда криптовалюта обвалилась на 90%. Такое предположение высказал криптовалютный аналитик и инвестор Вилли Ву, пишет LetKnow.

Как напомнил Ву, спад курса биткоина в 2014 году усугубили взлом и банкротство криптовалютной биржи Mt.Gox. В то время платформа обрабатывала до 90% биткоин-транзакций, не имея при этом надлежащих систем безопасности, и крах биржи привел к жесткому обвалу первой криптовалюты.

По словам эксперта, ситуация с безопасностью существенно изменилась за четыре года, и на данный момент, по его мнению, ведущие криптовалютные компании предлагают все больше решений для безопасности и комфорта институциональных инвесторов на рынке.

"В целом, биткоин 2018 года гораздо здоровее биткоина 2014 года", — заявил Вилли Ву.

Отметим, ранее, правительство Южной Кореи объявило о планах внесения изменений в налоговое законодательство, которые закроют для криптовалютных бирж ряд льгот. Изменения в налоговое законодательство будут представлены парламенту страны и в случае получения одобрения вступят в силу с 2019 года. С учетом того, что Южная Корея традиционно является драйвером роста криптовалютного рынка, такие изменения могут оказывать продолжительное давление на курс биткоина.

Ранее стало известно, что в Европе набирают популярность биткоин-кошельки, выживленные под кожу в качестве чипов: