Курс Bitcoin ждет второе "дно" – аналитики

Сегодня, 01:50

Известный инвестиционный банк предупредил клиентов о вожмножном новом падении курса криптовалюты

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Стоимость самой популярной криптовалюты мира – Bitcoin, – может упасть ниже февральского "дна". Об этом своих клиентов предупреждает инвестбанк Goldman Sachs, передает Business Insider.

Аналитики банка считают, что новое падение курса биткоина будет вызвано очередной распродажей криптовалюты. В результате этого, предполагают в Goldman Sachs, курс криптовалюты "провалится" до 7 тысяч долларов с нынешних более, чем 9 тысяч за "монету".

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Менеджер по техническим стратегиям Goldman Sachs Шеба Джафари отметил, что велика вероятность сценария, при котором биткоин падает еще ниже – до менее, чем 5,9 тысяч долларов, то есть ниже минимума 6 февраля.

Портал CoinDesk ранее отмечал, что в тот день биткоин прошел "дно" своей стоимости. Позже аналитики CoinDesk прогнозировали, что биткоин может кратковременно подорожать до 10 тысяч долларов, а потом рухнуть до 6 тысяч долларов.

Тем временем, за координацию глобального регулирования рынка криптовалют может взяться Международный валютный фонд, заявила глава Фонда Кристин Лагард.

Отметим, главы центробанков и финансовых ведомств государств G20 также собираются обсудить вопросы регулирования рынка криптовалют в ходе предстоящей на следующей неделе встрече в Буэнос-Айресе.
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