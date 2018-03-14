Курс Bitcoin ждет второе "дно" – аналитики
Известный инвестиционный банк предупредил клиентов о вожмножном новом падении курса криптовалюты
Стоимость самой популярной криптовалюты мира – Bitcoin, – может упасть ниже февральского "дна". Об этом своих клиентов предупреждает инвестбанк Goldman Sachs, передает Business Insider.
Аналитики банка считают, что новое падение курса биткоина будет вызвано очередной распродажей криптовалюты. В результате этого, предполагают в Goldman Sachs, курс криптовалюты "провалится" до 7 тысяч долларов с нынешних более, чем 9 тысяч за "монету".
Менеджер по техническим стратегиям Goldman Sachs Шеба Джафари отметил, что велика вероятность сценария, при котором биткоин падает еще ниже – до менее, чем 5,9 тысяч долларов, то есть ниже минимума 6 февраля.
Портал CoinDesk ранее отмечал, что в тот день биткоин прошел "дно" своей стоимости. Позже аналитики CoinDesk прогнозировали, что биткоин может кратковременно подорожать до 10 тысяч долларов, а потом рухнуть до 6 тысяч долларов.
Тем временем, за координацию глобального регулирования рынка криптовалют может взяться Международный валютный фонд, заявила глава Фонда Кристин Лагард.
Отметим, главы центробанков и финансовых ведомств государств G20 также собираются обсудить вопросы регулирования рынка криптовалют в ходе предстоящей на следующей неделе встрече в Буэнос-Айресе.