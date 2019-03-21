Курс биткоина продолжает расти
За 24 часа биткоин вырос еще на 1,07% и составил 4,088 тысячи долларов
Согласно данным СoinМarketСap, курс биткоина продолжает умеренное повышение. За 24 часа он вырос еще на 1,07% и составил 4,088 тыс. долларов при рыночной капитализации 71,9 млрд долларов.
Ethereum, находясь на втором месте по капитализации (14,7 млрд долларов), вырос в цене на 0,94% за 24 часа. Курс криптовалюты – 140,34 доллара.
Третья криптовалюта ripple за сутки подорожала на 0,96%. Ее курс составляет 0,318 доллара. Капитализация ripple – 13,2 млрд долларов.
Курс litecoin повысился за прошедшие сутки на 1,27% до 60,5 доллара. Теперь его капитализация – 3,6 млрд долларов.
EOS подорожал на 0,52% за сутки и его курс на данный момент – 3,74 доллара. Капитализация EOS – 3,3 млрд долларов.
Общая рыночная капитализация криптовалют составляет 141,7 млрд долларов.
Несмотря на прогнозы о росте биткоина до 8000 долларов в 2019 году, вице-президент IBM по блокчейну и цифровым валютам Джесси Ланд уверен, что стоимость криптовалюты не сможет подняться так быстро. На конец 2019 году Ланд прогнозирует цену биткоина в 5000 долларов.
Как мы писали ранее, трейдер Питер Брандт заявил, что альткоины станут никому не нужным хламом.
Напомним, мошенники в целом все более активно пользуются возможностями криптовалют. Так, криптовалютная пирамида обманула вкладчиков в Австрии. В общей сумме мошенники получили около 12 тысяч биткоинов. Такие тенденции негативно сказываются на курсе криптовалют.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Курс биткоина продолжает расти". Другие Новости криптовалют смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Биткоин – это иллюзия без уникальной ценности", – легендарный инвестор
Инвестор отметил изобретательность устройства биткоина в контексте ограниченной эмиссии и роста сложности добычи