Курс биткоина продолжает расти

За 24 часа биткоин вырос еще на 1,07% и составил 4,088 тысячи долларов

Фото: Pixabay

Курс биткоина продолжает расти //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/4c4/015/5c64c40154b67.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/4c4/015/5c64c40154b67.jpg 2019-03-21T16:33:00+02:00 Криптовалюта За 24 часа биткоин вырос еще на 1,07% и составил 4,088 тысячи долларов

Согласно данным СoinМarketСap, курс биткоина продолжает умеренное повышение. За 24 часа он вырос еще на 1,07% и составил 4,088 тыс. долларов при рыночной капитализации 71,9 млрд долларов.

Ethereum, находясь на втором месте по капитализации (14,7 млрд долларов), вырос в цене на 0,94% за 24 часа. Курс криптовалюты – 140,34 доллара.

Третья криптовалюта ripple за сутки подорожала на 0,96%. Ее курс составляет 0,318 доллара. Капитализация ripple – 13,2 млрд долларов.

Курс litecoin повысился за прошедшие сутки на 1,27% до 60,5 доллара. Теперь его капитализация – 3,6 млрд долларов.

EOS подорожал на 0,52% за сутки и его курс на данный момент – 3,74 доллара. Капитализация EOS – 3,3 млрд долларов.

Общая рыночная капитализация криптовалют составляет 141,7 млрд долларов.

Несмотря на прогнозы о росте биткоина до 8000 долларов в 2019 году, вице-президент IBM по блокчейну и цифровым валютам Джесси Ланд уверен, что стоимость криптовалюты не сможет подняться так быстро. На конец 2019 году Ланд прогнозирует цену биткоина в 5000 долларов.

Как мы писали ранее, трейдер Питер Брандт заявил, что альткоины станут никому не нужным хламом.

Напомним, мошенники в целом все более активно пользуются возможностями криптовалют. Так, криптовалютная пирамида обманула вкладчиков в Австрии. В общей сумме мошенники получили около 12 тысяч биткоинов. Такие тенденции негативно сказываются на курсе криптовалют.

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