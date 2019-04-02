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Курс биткоина резко подскочил

Сегодня, 16:59

Текущая капитализация рынка биткоина превышает 84 млрд долларов

Фото: Pixabay
Курс биткоина резко подскочил //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/36c/936/5ca36c936ac3b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/36c/936/5ca36c936ac3b.jpg Криптовалюта Текущая капитализация рынка биткоина превышает 84 млрд долларов

Курс биткоина в ходе торгов во вторник, 2 апреля, продемонстрировал резкий скачок – его стоимость превысила 4900 долларов. Об этом свидетельствуют данные электронной криптовалютной биржи Coindesk.

По состоянию на 16:50 криптовалюта торгуется в районе 4794 долларов.

В то же время портал MarketWatch написал, что курс биткоина в ходе торгов поднимался выше 5000 долларов впервые с ноября 2018 года.

По данным портала Coinmarketcap, текущая капитализация рынка биткоина находится на уровне 84,27 млрд долларов, а средняя текущая стоимость этой криптовалюты составляет 4782 доллара.

Аналитики Forex Club в комментарии "Сегодня" сообщили, что стоимость биткоина будет расти и дальше.

"Курсы наиболее ликвидных криптовалют растут, несмотря на ряд неблагоприятных для рынка новостей. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) продлила рассмотрение двух заявок на регистрацию биткоин-ETF еще на 45 дней. Вероятно, регулятор продолжит затягивать этот процесс и может переносить принятие решения вплоть до 240 дней. Также негативным для крипторынка стало известие об инсайдерской атаке на цифровую торговую площадку Bithumb", – сообщили в Forex Club.

Ранее миллиардер, инвестиционный банкир Майк Новограц спрогрозировал, что капитализация рынка биткоина в течение 20 лет вырастет в 100 раз и превзойдет капитализацию рынка золота. По его мнению, этот показатель превысит отметку в 7,5 трлн долларов.

В то же время коммерческий директор крипто-процессингового сервиса BitPay Сонни Сингх заявил, что стоимость биткоина может закончить 2019 год в диапазоне между 15 тыс. и 20 тыс. долларов.

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Тег биржа, биткоин, криптовалюта

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