Курс биткоина рухнул до минимума за полгода

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После того, как на минувшей неделе биткоин обвалился до антирекорда за месяц, наиболее ликвидные криптовалюты продолжили падать в цене. Теперь Bitcoin пробил вниз психологическую отметку в 7000 долларов.

Так, курс биткоина, по данным CoinDesk, в 12:47 по киевскому времени опустился на 5,64% за сутки – до 6770 долларов. Капитализация главной криптовалюты составила 122,32 млрд долларов. Ранее сегодня биткоин уже проседал до 6559 долларов – минимума с мая-2019.

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По данным CoinMarketCap к этому времени Ethereum снизился на 7,81%, до 139,34 доллара, XRP – на 7,97%, до 0,214 доллара, Litecoin – на 6,68%, до 44,54 доллара. Общая капитализация рынка криптовалют достигла 185,5 млрд долларов.

Как отмечают аналитики Forex Club, падение происходит даже несмотря на то, что председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл анонсировал появление национальной цифровой валюты. Эксперты прогнозируют, что рынок в ближайшее время продолжит обвальное падение: Bitcoin может подешеветь до 6500 долларов, Ethereum – 130 долларов, XRP – 0,20 доллара, Litecoin – 40 долларов.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Украине готовятся к легализации криптовалют. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 2461, который называется "О внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы Украины относительно налогообложения операций с криптоактивами".

Как известно, в 2019 году биткоину исполнилось 10 лет:

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