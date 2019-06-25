Курс биткоина стремительно повышается

Другие топовые криптовалюты дорожают на фоне роста Bitcoin, но курс Litecoin сдал позиции

Фото: Pixabay

Курс биткоина, который ранее взлетел до рекорда за год, достигнув максимальной отметки с мая-2018, продолжается подниматься выше отметки в 11 тысяч долларов.

Так, по данным CoinDesk, на торгах 25 июня к 10:20 по киевскому времени, биткоин торгуется 11 335 долларов. Это близко к максимальному значению за сутки - 11 387 долларов. Минимальный курс биткоина за сутки составил - 10 722 долларов. Тенденция к росту курса сохраняется. За сутки биткоин подорожал на 4%.

Капитализация рынка биткоина составляет 201,24 млрд долларов, то есть 59,5% от общей капитализации рынка криптовалют.

Вслед за биткоином дорожают и почти все остальные криптовалюты из ТОП-5 по капитализации. Так, по данным CoinMarketCap, курс Ethereum вырос на 2% – до 313,03 доллара, с капитализацией 33,38 млрд долларов.

XRP за сутки повысился на 1,47% – до 0,468 доллара, при капитализации 19,91 млрд долларов. Bitcoin Cash подорожал на 1,43% – до 479,41 доллара, с капитализацией 8,56 млрд долларов. А вот курс Litecoin снизился на 0,37%, до 135,32 доллара с капитализацией 8,44 млрд долларов.

Криптоаналитики ранее отмечали, что причиной внезапного роста биткоина мог стать Китай. Во время торговой войны с США китайская экономика ужесточила валютное регулирование на своей территории, тем самым спровоцировав повышение спроса на валюту, независимую от государства.

Ранее эксперт дал прогноз по биткоину на 2019 год. По мнению специалиста, большинство инвесторов не станут продавать криптовалюту до достижения новых исторических максимумов.

В 2019 году биткоину исполнилось 10 лет:

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