Сделать стартовой
26,19
29,84
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости криптовалют

Курс биткоина стремительно повышается

25 июня, 10:33

Другие топовые криптовалюты дорожают на фоне роста Bitcoin, но курс Litecoin сдал позиции

Фото: Pixabay

Курс биткоина, который ранее взлетел до рекорда за год, достигнув максимальной отметки с мая-2018, продолжается подниматься выше отметки в 11 тысяч долларов. 

Так, по данным CoinDesk, на торгах 25 июня к 10:20 по киевскому времени, биткоин торгуется 11 335 долларов. Это близко к максимальному значению за сутки - 11 387 долларов. Минимальный курс биткоина за сутки составил - 10 722 долларов. Тенденция к росту курса сохраняется. За сутки биткоин подорожал на 4%.

Капитализация рынка биткоина составляет 201,24 млрд долларов, то есть 59,5% от общей капитализации рынка криптовалют.

Вслед за биткоином дорожают и почти все остальные криптовалюты из ТОП-5 по капитализации. Так, по данным CoinMarketCap, курс Ethereum вырос на 2% – до 313,03 доллара, с капитализацией 33,38 млрд долларов.

Читайте также

XRP за сутки повысился на 1,47% – до 0,468 доллара, при капитализации 19,91 млрд долларов. Bitcoin Cash подорожал на 1,43% – до 479,41 доллара, с капитализацией 8,56 млрд долларов. А вот курс Litecoin снизился на 0,37%, до 135,32 доллара с капитализацией 8,44 млрд долларов.

Криптоаналитики ранее отмечали, что причиной внезапного роста биткоина мог стать Китай. Во время торговой войны с США китайская экономика ужесточила валютное регулирование на своей территории, тем самым спровоцировав повышение спроса на валюту, независимую от государства.

Ранее эксперт дал прогноз по биткоину на 2019 год. По мнению специалиста, большинство инвесторов не станут продавать криптовалюту до достижения новых исторических максимумов.

В 2019 году биткоину исполнилось 10 лет: 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег биткоин, Bitcoin, капитализация, Ethereum, Bitcoin Cash, криптовалюты, курс биткоина, курс ethereum, Litecoin

Вы сейчас просматриваете новость " Курс биткоина стремительно повышается". Другие Новости криптовалют смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Telegram проведет первую открытую продажу своей криптовалюты

11 июня, 14:56

Июльская "акция" будет ограниченной, но массовые торги тоже уже запланированы

Yahoo запустит собственную криптобиржу

27 мая, 22:25

На начальном этапе площадка предоставит своим клиентам возможность торговли биткоином и Ethereum

Как купить биткоин в Украине?

27 мая, 13:00

Рассмотрим три самых популярных варианта покупки криптовалюты

Microsoft представила новый проект для соцсетей на блокчейне биткоина

13 мая, 22:09

ION возьмет на себя функцию по управлению децентрализованными идентификаторами

Появилось фото убийцы 9-летнего мальчика в Киеве

Фантастические твари Днепра: какие животные живут в нашей области

Как определить, натуральный мед или нет?

Как герцогиня Кейт отучает принца Луи от плохих привычек

Невестка Поплавского получила титул "Миссис Украина-2019"

В Киеве с помощью резины наказали "героя парковки"

Отек ног: как эффективно решить эту проблему

Lifecell мстит абонентам-перебежчикам – Укртелеком подал жалобу

Самый безопасный автомобиль на планете

В Запорожье избили священника за просьбу выключить радио

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть

Вчера, 07:37

В течение последующих 10 лет исчезнет почти половина сегодняшних профессий

На рынке труда в Украине назревает коллапс: работодатели не берут на работу людей старше 40, а молодежи не хватает

Вчера, 07:00

Больше всего сотрудников среди старшего поколения, а вот молодежи сильно не хватает

Охота на кнопкодавов и прогульщиков: "пианистов" в Раде хотят наказывать тюрьмой

23 июня, 07:51

Документ подадут на неделе. Эксперты: нужны штрафы и лишение мандата

Без диплома и опыта работы: как переучиться на программиста

23 июня, 07:38

Курсы программирования не помогут – или, во всяком случае, их одних явно недостаточно

Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?

Как восстановить печень

Как убрать герпес на губах быстро и наверняка
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь