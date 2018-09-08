Курс биткоина взлетел до 26 000 долларов на иранской бирже

Несмотря на глобальные рынок, цена биткоина может сильно отличаться на различных торговых площадках

Недавние новости о признании Ираном майнинга в качестве отдельной отрасли привели к ошеломляющему всплеску интереса к криптовалюте в стране. На местной бирже EXIR цена биткоина достигла отметки $26 000 буквально в течение нескольких часов, сообщает The Next Web.

Издание отмечает усиление кризисных явлений в экономике страны, которые побуждают иранцев использовать криптовалюты в качестве средства сохранения стоимости.

На графике ниже можно увидеть, что с начала года иранский риал девальвировал в несколько раз по отношению к американскому доллару:

При этом по сравнению со своими декабрьскими максимумами цена первой криптовалюты снизилась "всего лишь" почти на 70%.

Аналитики The Next Web отметили корреляцию между решением государственных органов и ценой биткоина на местной бирже. Они отметили, что несмотря на глобальные рынок, цена биткоина может сильно отличаться на различных торговых площадках.

Отметим, что тенденция к ослаблению национальных валют в развивающихся странах приобрела глобальный характер. В частности, в таких странах, как Венесуэла, Аргентина, Колумбия и Турция, отмечается активный рост спроса на биткоин, который в условиях галопирующей инфляции все больше людей рассматривают в качестве средства сохранения стоимости.

Ранее курс Bitcoin, который лишь неделю назад закрепился на отметке 7000 долларов, обрушился ниже 6500 долларов.

Напомним, основатель и партнер Morgan Creek Digital Assets Энтони Помплиано ранее в этом году предсказывал, что до конца 2018 цена биткоина может вырасти до 50 000 долларов, однако теперь он настроен менее позитивно: по его мнению, вполне вероятно падение до 3000 долларов.

Ранее стало известно, что в Европе набирают популярность биткоин-кошельки, вживленные под кожу в качестве чипов: