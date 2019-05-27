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Курс биткоина взлетел до максимума за год

27 мая, 15:02

Эксперты объяснили, почему криптовалюта подорожала

Фото: AFP

Стоимость самой популярной криптовалюты – биткоина – поднялась выше 8,9 тысяч долларов. Таким образом курс биткоина обновил годовой максимум и приблизился к психологической отметке в 9 тысяч долларов за коин.

Так, по данным CoinDesk, максимальный за сутки курс биткоина составил 8937 долларов. Минимальный - 7906 долларов. По состоянию на 14:40 по киевскому времени биткоин торговался на уровне 8695 долларов за "монету". В целом за сутки криптовалюта подорожала на 9,84%.

Курс биткоина за три месяца / CoinDesk

Капитализация рынка Bitcoin достигла 154,28 млрд долларов.

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Вслед за биткоином растут и другие валюты и ТОП-5 по капитализации. Как свидетельствуют данные CoinMarketCap, Ethereum к подорожал на 7,27% – до 266,53 доллара с капитализацией 28,3 млрд долларов. XRP прибавил 7,19% и поднялся до 0,409 доллара при капитализации 17,22 млрд долларов. Bitcoin Cash подорожал на 8,94%, до 433,2 доллара при капитализации 7,71 млрд долларов. Litecoin укрепился на 12,75% – до 113,45 доллара, с капитализацией 7,03 млрд долларов.

"Наиболее ликвидные криптовалюты в понедельник растут в цене на новостях о том, что Facebook представит свою криптовалюту в первом квартале 2020 года. Кроме того, Samsung собирается интегрировать криптовалюты в собственный платёжный сервис Samsung Pay", – объясняют аналитики Forex Club.

Как сообщалось, ранее на курс криптовалют давила ситуация со взломом бирж. Однако с 15 мая биткоин-биржа Binance возобновила торговые операции и ввод средств.

Кроме того, биржа Binance добавила поддержку банковских карт Visa и MasterCard. Биржа в состоянии обрабатывать 1,4 млн ордеров в секунду.

Напомним, в 2019 году биткоину исполнилось 10 лет:

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