Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,77
30,07
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости криптовалют

Курс биткоина ждет резкий скачок: озвучен прогноз

Сегодня, 08:52

Аналитик поделился теорией о динамике на рынке главной криптовалюты

Фото: AFP
Курс биткоина ждет резкий скачок: озвучен прогноз //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/ae1/081/5caae108117bc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/ae1/081/5caae108117bc.jpg Криптовалюта Аналитик поделился теорией о динамике на рынке главной криптовалюты

В начале апреля курс биткоина резко подскочил, после чего перешел к плавному повышению. Как считает трейдер и криптоаналитик Джош Рейджер, фаза накопления биткоина продлится до середины июля, а затем последует уверенный рост цены, передает ForkLog.

По словам Рейджера, нынешняя динамика цены схожа с той, что наблюдалась в 2015 году. тогда после достижения биткоином "дна" фаза накопления продлилась 216 дней. При этом сформированная 2 апреля бычья свеча величиной в 1000 долларов соответствует середине фазы накопления, считает аналитик. Последняя, как уверен Рейджер, завершится 19 июля 2019 года. Однако трейдер подчеркнул, что это лишь гипотеза.

Сегодня, 8 апреля, по состоянию на 7:43 по киевскому времени биткоин торговался по 5253 доллара. За 24 часа криптовалюта выросла в цене на 2,36%.

Ранее миллиардер, инвестиционный банкир Майк Новограц спрогрозировал, что капитализация рынка биткоина в течение 20 лет вырастет в 100 раз и превзойдет капитализацию рынка золота. По его мнению, этот показатель превысит отметку в 7,5 трлн долларов.

Напомним, биткоину в 2019 году исполнилось 10 лет:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег курс, биткоин, криптовалюта, Bitcoin, криптовалюты, курс биткоина

Вы сейчас просматриваете новость " Курс биткоина ждет резкий скачок: озвучен прогноз". Другие Новости криптовалют смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У киевлянина украли биткоинов на 258 тысяч долларов

4 апреля, 12:37

Во время ремонта iPhone в США у украинца украли 28 биткоинов

Биткоин резко подорожал: эксперты не понимают почему

3 апреля, 14:41

Криптовалюта Bitcoin достигла рекордно высокой цены за последние четыре месяца

Nvidia ожидает, что сможет распродать "залежавшиеся" видеокарты для майнинга

20 марта, 22:30

Ранее рыночные аналитики предсказывали компании снижение доходов на 4%

Cryptopia возобновила торги и назвала дату начала выплаты компенсаций

18 марта, 22:26

Компания рассчитывает приступить к выплате компенсаций и возобновить торги до конца месяца

Загрузка...

"Шахтер" в серии пенальти обыграл "Динамо" в скрытом финале Кубка Украины

Вчера, 19:43

Текстовый онлайн поединка 1/4 Кубка Украины с видеоповторами голов и яркими фото из Харькова

За злостных должников заплатят соседи: как ОСМД разбираются с долгами

Вчера, 07:51

Сейчас в Украине функционирует 26 тыс. ОСМД

Какими будут цены и курс доллара в Украине до лета: новый консенсус-прогноз на второй квартал 2019 года

Вчера, 07:38

В апреле-июне экономисты обещают стабильный доллар и рост зарплат

Осталось меньше 50 дней на растаможку авто: "евробляхи" идут на запчасти

Вчера, 07:00

Украинцы почти прекратили растаможку б/у авто, а спрос на новые машины вырос на 8%