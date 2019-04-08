Курс биткоина ждет резкий скачок: озвучен прогноз

Аналитик поделился теорией о динамике на рынке главной криптовалюты

Фото: AFP

Курс биткоина ждет резкий скачок: озвучен прогноз //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/ae1/081/5caae108117bc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/ae1/081/5caae108117bc.jpg 2019-04-08T08:52:13+03:00 Криптовалюта Аналитик поделился теорией о динамике на рынке главной криптовалюты

В начале апреля курс биткоина резко подскочил, после чего перешел к плавному повышению. Как считает трейдер и криптоаналитик Джош Рейджер, фаза накопления биткоина продлится до середины июля, а затем последует уверенный рост цены, передает ForkLog.

По словам Рейджера, нынешняя динамика цены схожа с той, что наблюдалась в 2015 году. тогда после достижения биткоином "дна" фаза накопления продлилась 216 дней. При этом сформированная 2 апреля бычья свеча величиной в 1000 долларов соответствует середине фазы накопления, считает аналитик. Последняя, как уверен Рейджер, завершится 19 июля 2019 года. Однако трейдер подчеркнул, что это лишь гипотеза.

Сегодня, 8 апреля, по состоянию на 7:43 по киевскому времени биткоин торговался по 5253 доллара. За 24 часа криптовалюта выросла в цене на 2,36%.

Ранее миллиардер, инвестиционный банкир Майк Новограц спрогрозировал, что капитализация рынка биткоина в течение 20 лет вырастет в 100 раз и превзойдет капитализацию рынка золота. По его мнению, этот показатель превысит отметку в 7,5 трлн долларов.

Напомним, биткоину в 2019 году исполнилось 10 лет:

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