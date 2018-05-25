Курс украинской криптовалюты взлетел на 43%

За последнюю неделю по 25 мая украинская криптовалюта Karbo показала рост на 43% относительно основной криптовалюты Bitcoin. Кроме того, Karbo на 28% подорожала к доллару. При этом курс Bitcoin к доллару резко упал. Об этом свидетельствуют данные СoinСost.

Из-за бурного роста курса Karbo майнеры на уходящей неделе распродали все накопившееся остатки "добытой" криптовалюты. Это привело к серьезному перевесу спроса над предложением 22 мая. Дневной объем торгов взлетел с 10-15 тыс. долл. до 70-75 тыс. долл. лишь по регистрируемым на биржах сделкам, отмечает "Капитал".

Курс Karbo за неделю

Трейдеры были вынуждены поднимать цены по своим заявкам на 20-25% выше рынка – до 1,2 биткоина за 10 000 Karbo. Поскольку протокол Karbo предусматривает фиксированный объем майнинга, текущее превышение спроса над предложением по листингу заявок было более чем в три раза.

Относительно дальнейшего движения рынка мнения рынка разделились. Как отмечают брокеры, на криптовалютные биржи перед выходными были заведены крупные суммы, фонды готовятся к восстановлению крипторынка и инвестируют в наиболее девальвировавшие альткоины в надежде на их 40-50% восстановительный рост в течение ближайшего месяца.

Другие продолжают осторожную скупку Karbo, ожидая очередного "рывка" курса во вторник, 29 мая.

"Все покажет "оживление" рынка во вторник: если курс полетит вверх, продавцы быстро поснимают свои заявки на продажу и будут "сидеть" в Karbo дальше. Если вниз – те, кто не завершил свою большую закупку, смогут это сделать по 0,8-0,85 биткоина за 10 000 Karbo", – считает трейдер Тарас Середа.

Напомним, в Украине грядет легализация криптовалют. Как заявил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий, подготовка концепции регулирования рынка криптовалют в Украине практически завершена. По его словам, регулятором этого рынка будет выступать Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

Чурий подчеркнул, что деятельность на рынке криптовалют будет лицензироваться, а участники рынка будут нести ответственность за соблюдение финансового мониторинга при проведении операций.