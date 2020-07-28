Рекорд с 2019 года: почему биткоин резко подорожал

За последнюю неделю цена криптовалюты биткоин, которая дешевела из-за коронавируса, подскочила с 9100 долларов выше 11 000 долларов. В понедельник, 27 июля, на торгах фиксировалась стоимость 11 432 доллара. Так дорого биткоин не стоил с сентября 2019 года.

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При этом эксперт Fundstrat Global Advisors Роб Слеймер прогнозирует, что в ближайшее время биткоин может пересечь отметку в 13 800 долларов.

В целом аналитики называют несколько факторов роста курса биткоина. Как пишет Fortune, цена начала расти на фоне предоставления американским банкам разрешения предоставлять услуги депозитария по хранению криптовалюты частных клиентов.

"Этот шаг открывает возможность для крупных инвестфондов увеличивать инвестиции в криптовалюты", – отмечают аналитики.

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Еще одним фактором роста биткоина называют чувство страха, неуверенности и общую нестабильность на глобальном рынке. Этот же фактор уже привел к росту цены на золото до исторического рекорда.

Как известно, крупнейшая цифровая валюта Bitcoin с июля 2010 года взлетела в цене более чем на 9 миллионов процентов. Получается, что за последнее десятилетие на биткоинах заработали лучше, чем на золоте и ценных бумагах. Именно биткоин признали лучшей инвестицией десятилетия. Пик популярности криптовалют пришелся на 2017 год, когда 1 биткоин стоил 20 тысяч долларов.

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