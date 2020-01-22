Libra разваливается: из проекта Facebook сбежала еще одна компания

Криптовалюту от социальной сети поддерживает все меньше корпораций

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Проект Facebook по созданию криптовалюты Libra продолжает переживать кризис – уже восьмая компания отказалась от участия в нем. Ею стал британский телеком-гигант Vodafone, который подтвердил, что уже не входит в состав ассоциации, работающей над созданием Libra, пишет CoinDesk.

"Vodafone планирует потратить средства, предназначавшиеся для развития Libra, на развитие собственной системы электронных платежей M-Pesa. Сейчас система работает только в шести африканских странах и Vodafone планирует вывести свой проект на другие рынки", - говорится в сообщении.

Таким образом, Vodafone присоединился к PayPal, MasterCard, Visa, Mercado Pago, eBay, Stripe и Booking Holdings, которые ранее также вышли из проекта Libra.

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Платежные компании, вероятно, покинули проект из-за беспокойства по поводу усиленного контроля в сфере регуляторной деятельности, которым угрожали несколько американских сенаторов, отмечают аналитики рынка криптовалют.

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Напомним, ранее одним из главных пунктов реализации планов Facebook по запуску Libra было сотрудничество соцсети с 27 крупными партнерами, в том числе MasterCard, Visa и Uber, которые помогали в реализации проекта.

К слову, исследователи Diar также отмечали, что криптовалюта от Facebook может столкнуться с нехваткой инвесторов, так как аудитория платформы становится все более возрастной. Кроме того, специалисты напомнили о проблемах социальной сети с безопасностью, что также может негативно отразиться на проекте:

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