Маск попросил создателя Dogecoin помочь в борьбе с крипто-мошенничеством в Twitter

Американский предприниматель и изобретатель Илон Маск, от лица которого мошенники часто проводят бесплатные псевдо-раздачи криптовалют в Twitter, перешел к новому этапы борьбы за свое имя.

В феврале этого года Маск сообщил, что не держит криптовалют. Он также жаловался на проблему мошенничества CEO Twitter Джеку Дорси, однако это не принесло ощутимых результатов. Впоследствии Twitter начал блокировать всех неверифицированных пользователей, использующих имя Маска, однако схема продолжает процветать по сей день.

Позднее Маск назвал навыки мошенников "сумасшедшими" и заявил, что "хочет получить ETH, даже если это скам". Примечательно, что в комментариях под этими сообщениями злоумышленники тоже развернули свою деятельность.

Отчаявшись найти решение самостоятельно или с помощью Дорси, Маск обратился за помощью к создателю Dogecoin Джексону Палмеру, криптовалюта которого в последнее время мелькала в новостях в связи с уверенным ростом ее курса.

"Я отправил Илону скрипт. Мы хорошо побеседовали по поводу того, как Джек и команда Twitter должны автоматизировать процесс и решить проблему на своей стороне", – написал Палмер, отметив, что общение велось через приватные сообщения.

Dogecoin был придуман как шуточная криптовалюта в декабре 2013 года, однако со временем плотно обосновался среди крупнейших цифровых активов. За последний месяц цена DOGE выросла в 3 раза, в то время как более широкий рынок криптовалют продолжает оставаться недалеко от своих недавних минимумов. Рост произошёл на фоне запуска демо-версии решения Dogethereum, призванного связать блокчейны Dogecoin и Ethereum.

Напомним, Twitter планирует бороться с мошенниками при помощи блокчейна.

Также мы писали, что Twitter попросил всех своих пользователей сменить пароли.