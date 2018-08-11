Майнинг биткоина угрожает нашему существованию – исследователь

По мнению Траби, проблема с криптовалютами не уладится сама собой, поэтому будущие модели технологии должны быть разработаны с учетом экологической составляющей

По словам исследователя Джона Траби, постоянно увеличивающееся количество электричества, потребляемого майнерами биткоина, может подорвать усилия и прогресс, которого удалось достичь в уменьшении выбросов парниковых газов.

Согласно Траби, директору Центра юриспруденции и развития при Катарском университете, биткоин был создан без учета влияния на окружающую среду и потому "угрожает нашему существованию". В связи с этим Траби призвал к поиску решений, препятствующих развитию подобных блокчейн-технологий.

По мнению Траби, проблема с биткоином и другими криптовалютами не уладится сама собой, поэтому будущие модели технологии, лежащей в их основе, должны быть разработаны с учетом экологической составляющей.

"Проблема станет только хуже. Чем больше стоит биткоин, тем больше стимул для его майнинга, и новые цифровые валюты будут разрабатываться на подобной углесжигающей модели, – пишет Траби. – Однако, поскольку технология, лежащая в их основе, предлагает значительные выгоды, она никуда не денется, поэтому её будущие модели не должны полагаться на энергопотребление, настолько непропорциональное её экономическим и социальным выгодам".

Среди решений, нацеленных на то, чтобы сделать блокчейн-технологии менее энергозатратными, и описанных Траби в его статье "Безуглеродный биткоин: юридические и политические решения для снижения энергопотребления блокчейн-технологий и цифровых валют", значится государственное вмешательство.

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Траби, к примеру, призывает к введению законов, не позволяющих разработчикам создавать блокчейны, превышающие определенный уровень выбросов углерода на гигахэш. Кроме того, Траби предлагает воспользоваться альтернативными финансовыми инструментами вроде фондов академических исследований, правительственных грантов и создания благоприятных для бизнеса пространств, предназначенных для разработчиков экологических блокчейнов.

Траби также призывает к введению политик, нацеленных на ограничение устройств, используемых для майнинга биткоина. Речь, в частности, о налоге на добавленную стоимость, которым можно обложить устройства для майнинга биткоина.

"Целью любого вмешательства, направленного на эти устройства, будет косвенное воздействие на разработчиков, чтобы они внесли изменения в существующие и особенно в будущие модели этих систем, создав модель для проверки транзакций, которая будет менее загрязняющей и более экологически безопасной, – пишет Траби. – Это также может подтолкнуть производителей устройств к созданию моделей, расходующих меньше электроэнергии".

Впрочем, академик Катарского университета также отметил, что, если не взяться за эту задачу сразу всем миром (что практически невозможно), майнинг просто переедет из юрисдикций, где ему не рады, в те, где ограничений нет. Кроме того, майнинг может уйти в подполье.

Ранее экономист и биткоин-инвестор Тур Демеестер убежден, что в 2018 году цена биткоина не обновит максимумы.

Напомним, в Украине грядет легализация криптовалют. Как заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий, подготовка концепции регулирования рынка криптовалют практически завершена. По его словам, регулятором этого рынка будет выступать Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

Чурий подчеркнул, что деятельность на рынке криптовалют будет лицензироваться, а участники рынка будут нести ответственность за соблюдение финансового мониторинга при проведении операций.

А пока статус криптовалют в Украине остается неопределенным, технология биткоина – блойкчейн, – набирает популярность. Причем Украина в этом вопросе – в числе 14 мировых лидеров.