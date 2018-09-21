Майнинговая компания Bitmain представила высокопроизводительный чип для ASIC-майнеров

Сегодня, 05:37

Энергоэффективность чипа составляет 42 J/TH

Фото: forklog.com
Фото: forklog.com

На саммите World Digital Mining Summit в Тбилиси производитель майнингового оборудования Bitmain презентовал высокопроизводительный чип BM1391 на базе 7нм-техпроцесса.

Как заявил генеральный директор компании Джихан Ву, в массовую продажу чипы поступят в ближайшее время. По его словам, BM1391 имплементируют в следующее поколение моделей ASIC-майнеров линейки Antminer.

Известно, что энергоэффективность чипа составляет 42 J/TH.

Добавим, что конференция организована компаниями BitKan и Bitmain.

Напомним, поставщик биткоина выпустила чип для оптимизации майнинга. Новая микросхема имеет самые высокие эксплуатационные характеристики среди ИС для биткоин-майнинга

Ранее мы писали, что по словам исследователя Джона Траби, постоянно увеличивающееся количество электричества, потребляемого майнерами биткоина, может подорвать усилия и прогресс, которого удалось достичь в уменьшении выбросов парниковых газов.

Как сообщалось, эксперт заявил, что добыча золота в 20 раз дороже майнинга BitcoinПо мнению инвестора Владимира Йеливашича из Panda Analytics, целесообразно сравнивать цифровое "золото" и золото обычное.
чип, криптовалюта, майнинг

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Источник:

Forklog

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