Майнинговая компания Bitmain представила высокопроизводительный чип для ASIC-майнеров

На саммите World Digital Mining Summit в Тбилиси производитель майнингового оборудования Bitmain презентовал высокопроизводительный чип BM1391 на базе 7нм-техпроцесса.

Как заявил генеральный директор компании Джихан Ву, в массовую продажу чипы поступят в ближайшее время. По его словам, BM1391 имплементируют в следующее поколение моделей ASIC-майнеров линейки Antminer.

Известно, что энергоэффективность чипа составляет 42 J/TH.

Добавим, что конференция организована компаниями BitKan и Bitmain.

Напомним, поставщик биткоина выпустила чип для оптимизации майнинга. Новая микросхема имеет самые высокие эксплуатационные характеристики среди ИС для биткоин-майнинга

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Как сообщалось, эксперт заявил, что добыча золота в 20 раз дороже майнинга Bitcoin. По мнению инвестора Владимира Йеливашича из Panda Analytics, целесообразно сравнивать цифровое "золото" и золото обычное.