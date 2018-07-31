McDonald’s запускает собственную криптовалюту

Сегодня, 16:07

MacCoin не будет конкурентом биткоина, признают создатели

Фото: AFP
Фото: AFP

Пока курс биткоина медленно снижается, сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s решила запустить собственную криптовалюту – MacCoin. Компания описывает новую "монету" как "первую полностью обеспеченную едой глобальную валюту", передает LetKnow.

В компании уверяют, что MacCoin — "это не альтернатива биткоину", по сути, это просто купон или ваучер на блокчейне, предназначенный для приобретения бургеров, которые McDonald’s будет распространять в 50 странах мира.

Приобрести MacCoin можно будет в 14 тысячах ресторанах, начиная со 2 августа. Выпуск купонов MacCoin приурочен к 50-летию Биг Мака.

Генеральный директор McDonald’s Стив Истербрук заявил также, что для релиза MacCoin не случайно выбрана дата 2 августа — в этот день создателю Биг Мака Джиму Деллигатти исполнилось бы 100 лет.

Идея создания "собственной валюты" возникла благодаря внедрению изданием The Econimist "индекса Биг Мака" для измерения покупательской способности.

"Они используют его по сей день, - сказал Истербрук. – Почему бы не создать нашу собственную валюту, забавы ради?".

Mcdonald’s представит пять разновидностей MacCoin, каждая из которых будет изображать различные периоды истории компании: от 70-х годов XX века до настоящего времени.
McDonald's, криптовалюта, MacCoin

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