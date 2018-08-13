Миллионера из Финляндии одурачили на 5500 биткоинов

Бизнесмен Аарни Отава Сааримаа из Финляндии инвестировал более 5 500 биткоинов в несколько проектов в Таиланде, но, как оказалось, деньги были получены мошенниками. Как сообщает Bangkok Post, уже арестованы несколько участников преступления, в том числе тайский киноактер.

Так, группа тайцев еще в июне 2017 года предложила Сааримаа инвестировать в некоторые тайские акции, казино в Макао, а также новую криптовалюту под названием Dragon Coin. Монета должна была использоваться для нужд казино. Мошенники даже привезли бизнесмена в казино для того, чтобы продемонстрировать реальность своих обещаний. После этого Сааримаа перечислил злоумышленникам 5564 биткоина.

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Однако никакой прибыли криптовалютный миллионер не дождался и в январе 2018 года совместно со своим местным партнером подал заявление в тайское отделение полиции.

После расследования полиция сообщила, что группа злоумышленников не инвестировала полученные биткоины, а обменяла их на тайский бат и распределила средства по нескольким банковским счетам. Всего было получено около 24 млн долларов.

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По сообщению полиции, за участие в схеме был арестован актер Джиратписит Джаравийит. Его брата Принью Джаравийита называют лидером мошеннической организации. Примечательно, что он покинул страну и предположительно скрывается в США.

"Дело сложное. Нам необходимо тщательно исследовать документы и отследить все переводы. У нас ушло почти семь месяцев, чтобы получить ордер на арест первой группы подозреваемых", — заявил заместитель начальника отдела полиции Пол Кол Чакрит.

Мошенничество с криптовалютами популярно по всему миру и "предприимчивые бизнесмены" находят все новые и новые способы завладеть чужими деньгами. Например, в конце июля-2018 в США мошенники присвоили Bitcoin инвесторов на полмиллиона долларов. В этом случае инвесторов уверяли, что их ждет заработок на бинарных опционах.

Но не все проблемы владельцев криптовалют связаны с инвестициями. Стать жертвой мошенников можно и просто владея криптокошельком. Например, хакеры могут вымогать биткоины у клиентов порносайтов, угрожая шантажом.

Кстати, чтобы защититься от риска потерять криптовалютные сбережения, европейцы уже начали вживлять под кожу биткоин-кошельки в виде чипов: