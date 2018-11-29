Минфин США впервые включил в санкционный список биткоин-адреса

ВПервые в истории биткоин-адреса отнесены к идентифицирующей информации, включающей физические адреса, почтовые и email-адреса, а также прозвища

Министерство финансов США официально включило в индивидуальный список санкций биткоин-адреса, связанные с двумя резидентами Ирана. Об этом сообщает CoinDesk.

Как сообщают представители Управления по контролю за финансовыми активами (OFAC), в специальный черный список лиц (Specially Designated Nationals List, SDN) добавлены два резидента Ирана — Али Кхорашадизадех и Мохаммад Горбанян. При этом впервые в истории биткоин-адреса отнесены к идентифицирующей информации, включающей физические адреса, почтовые и email-адреса, а также прозвища.

Как отмечают представители ведомства, эти жители Ирана связаны с транзакциями, осуществляемыми посредством программы-вымогателя под названием SamSam. Жертвами вредоносного ПО стали около 200 объектов, включая компании, больницы, университеты и госагентства.

Также, по данным OFAC, иранцы осуществили 7000 биткоин-транзакций для конвертации около 6000 BTC в свою национальную валюту. После этого фиатные деньги помещались в иранские банки.

В течение двух лет вымогатели биткоинов проводили операции более чем на 40 криптобиржах. Некоторые из платформ, подчеркивают в OFAC, базируются в США.

В ведомстве заявили о недопустимости отправки средств на эти два биткоин-адреса, пригрозив нарушителям санкциями.

Напомним, в американском штате разрешили платить налоги биткоинами. Принятие биткоина в качестве законного средства для оплаты налогов закрепит статус региона как одного из самых развитых по части технологий в США.

Ранее мы писали, что биткоин впервые за год с лишним рухнул ниже 4000 долларов.

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