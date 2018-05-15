Мировой гигант техники запустил блокчейн-сервис

Сегодня, 04:16

Создатели уверяют, что платформа Monachain подходит для сферы финансов

Фото: Getty
Фото: Getty

Дочерняя компания LG Corporation – LG CNS, которая предоставляет услуги в области информационных технологий – запустила собственный сервис на основе блокчейна, Monachain. Об этом сообщает Yonhap News Agency.

Как пишет корейское издание, платформа разработана в качестве логистического блокчейн-сервиса для сфер финансов, промышленности и коммуникаций. Напомним, в Украине блокчейн используют для проведения онлайн-аукционов.

На Monachain доступна система цифровой аутентификации, собственная цифровая валюта и инструменты для управления цепями поставок.

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Кроме того, платформа использует новый вид распределенной идентификацииa, позволяющий подтверждать личные данные и осуществлять платежи с помощью смарт-устройств.

Также пользователи Monachain могут зарегистрировать цифровой кошелек и осуществлять финансовые операции. В настоящее время LG CNS ведет переговоры с местными банками, чтобы увеличить аудиторию своей цифровой валюты.

Напомним, в конце апреля банк впервые выдал кредит с помощью блокчейна
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Источник:

minfin.com.ua

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