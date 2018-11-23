Мошенники устроили фейковую распродажу биткоинов на "черную пятницу"

В письме говорилось о том, что пользователь может получить биткоины с 15% скидкой, если отправит на указанный адрес от 0,1 до 50 BTC

Хакеры взломали электронный ящик криптовалютной биржи Uphold и разослали ее клиентам письмо с предложением принять участие в фейковой раздаче биткоинов, пишет TheNextWeb.

Фишинговая кампания направлена на кражу криптовалютных активов пользователей и преподносится как рекламная акция, организованная самой биржей в преддверии "черной пятницы".

Зловредные письма начали рассылаться 21 ноября, но через 4 часа после этого уже сама биржа написала пользователям, что им не следует доверять указанному в них предложению и принимать участие в раздаче.

"Это попытка осуществления фишинговой атаки, – написала компания. – Не отправляйте средства на указанный адрес. Не нажимайте на ссылку".

Сколько человек получили послание мошенников и поверили ему, неизвестно, однако на указанный ими адрес поступили две транзакции на общую сумму около $2 200. Необходимо учитывать, что они могли быть отправлены самими организаторами атаки для большей достоверности.

"Мы занимаемся расследованием данного инцидента, – добавила биржа. – Платформа Uphold и активы её пользователей остаются в полной безопасности".

Компания также отметила, что ее сотрудники не отправляли зловредное письмо, но признала, что оно было разослано с её официального адреса.

В письме говорилось о том, что пользователь может получить биткоины с 15% скидкой, если отправит на указанный адрес от 0,1 до 50 BTC (от $450 до $222 000 по текущему курсу).

"Вот так сюрприз! В ближайшие дни и до "черной пятницы" мы раздаем скидки! Получите дополнительный возврат в размере 15% от своих биткоин-активов благодаря Uphold, – говорится в сообщении. – Майк отправляет 1 BTC на адрес нашего кошелька и получает 1,15 BTC в "черную пятницу". Спасибо за поддержку, которую вы оказывает Uphold с первого дня!"

Ранее сообщалось, что хакеры перевели похищенные средства из российского банка в криптовалюту и вывели за рубеж. Обвиняемым грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, хакеры украли 60 млн долларов с японской крипто-биржи Zaif. Лицензированная японская крипто-биржа Zaif была взломана в сентябре.

Также мы писали, что северокорейские хакеры украли 571 млн долларов в криптовалютах.