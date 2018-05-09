Можно ли сейчас вкладывать в Bitcoin: аналитик с Уолл-стрит дал четкий ответ

Аналитик с Уолл-стрит Ник Колас, который первым всерьез занялся анализом биткоина, настоятельно призвал инвесторов дважды подумать, прежде чем инвестировать в криптовалюты сейчас, даже несмотря на недавний подъем на рынке.

Он считает, что сейчас не самый подходящий момент для "входа" на рынок.

"Многие люди спрашивают, наступил ли уже подходящий момент для инвестирования в криптовалюты. Короткий ответ – нет, по двум основным причинам. Во-первых, мы не видим большого притока новых людей на рынке, как и с любой новой технологией необходимо, чтобы те, кто начал пользоваться ею раньше других, сделали ее более ценной. И с точки зрения поисковых запросов в Google, они явно не дотягивают до пиковых значений в декабре и январе", – отметил Колас.

Колас добавил, что он обеспокоен тем, что в настоящее время количество людей, которые открывают новые криптовалютные кошельки, снизилось. В прошлом месяце рост составил 2,2%, в отличие от 5-7-процентного ежемесячного роста, который держался весь 2017 год.

На вопрос о том, можно ли назвать резкий рост цены на Bitcoin в 2017 году пузырем, он ответил: "Конечно, ретроспективно это был идеальный пузырь, основанный на запуске фьючерсов в декабре … Я занимаюсь биткоином с 2013 года, я принципиально верю в структуру технологии, но, очевидно, этот рынок имеет огромную ценовую волатильность".

Колас хорошо известен среди профессионалов Уолл-стрит. Он в течение 14 лет является автором популярного аналитического бюллетеня Morning Markets Convergex’s Briefing.

Напомним, сегодня, 9 мая, курс биткоина начал падать после недавнего роста. Вместе с тем, аналитики прогнозируют рост курса криптовалюты по результатам этой недели.