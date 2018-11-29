Нефтяные гиганты BP и Shell запустили блокчейн-платформу

Ее целью называется оптимизация процессов при торговле сырьевыми продуктами, включая перенос бумажной документации на смарт-контракты

Консорциум, в который вошли компании BP и Shell, а также ряд крупных глобальных банков, объявил об официальном запуске блокчейн-платформы Vakt. Ее целью называется оптимизация процессов при торговле сырьевыми продуктами, включая перенос бумажной документации на смарт-контракты.

В консорциум также вошли банковские группы ABN Amro, ING Societe Generale, торговая компания Gunvor Group, норвежская нефтегазовая компания Equinor, энергетические торговые компании Mercuria Energy Group и Koch Supply and Trading.

В описании платформы говорится, что Vakt оцифровывает то, что раньше было бумажной волокитой в каждой сделке между сторонами.

Отметим, что Vakt связана с платформой komgo, запуск которой был анонсирован в сентябре. Komgo будет обеспечивать финансирование, включая цифровые аккредитивы, в то время как Vakt выступаует в роли оператора по логистике.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ ТОП-5 причин падения рынка криптовалют



"Vakt — это логистическое подразделение. Как только сделка выполняется через наш реестр, она проходит через Vakt. Следующий этап — это финансирование через komgo, которая предоставляет доступ к нескольким банкам", — сказал операционный директор Gunvor Эрен Зекиоглу.

На первоначальном этапе пользователями платформы будут Equinor, Mercuria и Koch, а торговля будет ограничена контрактами на сырую нефть BFOET (североморская нефтяная смесь). В дальнейших планах расширить деятельность на все физически торгуемые сырьевые продукты, а также открыть в начале 2019 года доступ к платформе другим компаниям.

Напомним, биткоин найдет минимум на 85% ниже исторического максимума. По мнению Энтони Помплиано, в этом году продавцов оказалось больше, чем покупателей, поэтому цена падает.

Мы писали, что биткоин впервые за год с лишним рухнул ниже 4000 долларов. Курс уже начал восстанавливаться после резкого обвала.

Как отмечали аналитики ГК Forex Club, стоимость Bitcoin снижается на фоне уязвимости рынка к хакерским атакам – после кражи с аккаунта майнингового гиганта Bitmain более 5,5 млн долларов. Аналитики отмечают, что китайская компания подала соответствующий иск в суд 9 ноября, что стало причиной снижения стоимости большинства криптовалют. По мнению аналитика Андрея Шевчишина, биткоину может грозить обвал до 1000 долларов.

При этом коммерческий директор крипто-процессингового сервиса BitPay Сонни Сингх считает, что биткоин может закончить 2019 год в промежутке 15 000 – 20 000 долларов.