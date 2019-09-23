Новостной позитив не помог: биткоин теряет в цене

Стоимость главной криптовалюты не может подняться выше 10 тысяч долларов

/ Фото: AFP

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Несмотря на прогнозы о возможном резком росте курса биткоина, наиболее ликвидные криптовалюты в понедельник, 23 сентября, снижаются в цене. Рынок падает, несмотря на то, что Facebook приобрел в Израиле стартап Servicefriend для запуска собственной цифровой валюты, а нью-йоркская фондовая биржа запускает фьючерсы на Bitcoin.

Так, курс Bitcoin, по данным Libertex, к 9:00 по киевскому времени снижался до 9924 долларов, при капитализации 179,3 млрд долларов. К 11:00 курс опустился до 9909 долларов. Общая капитализация рынка криптовалют достигла 263,1 млрд долларов.

Данные: Libertex

Ethereum дешевел на 1,35% – до 208,3 доллара, с капитализацией 22,6 млрд долларов. XRP терял 2,87% – до 0,2709 доллара, при капитализации 11,7 млрд долларов. Litecoin снижался на 0,26% – до 72,3 доллара, с капитализацией 4,6 млрд долларов.

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По прогнозам аналитиков Forex Club рынок криптовалют ближайшей перспективе продолжит снижение, несмотря на новостной позитив.

"Bitcoin может подешеветь до 9800 долларов, Ethereum – до 205 долларов, XRP – до 0,26 доллара, Litecoin – до 71 доллара", – считают эксперты.

Ранее сообщалось, что биткоину прочат взлет курса до рекордных 20 тысяч долларов. Сторонник крипторынка и аналитик компании Fundstrat Global Advisors Том Ли уверен, что криптовалюте поможет политика американского Федрезерва.

Как известно, в 2019 году биткоину исполнилось 10 лет:

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