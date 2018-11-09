Новые губернаторы пяти штатов США высказались в поддержку биткоина

Главы и ранее лояльных к цифровым активам штатов Род-Айленд и Техас сохранили свои должности и продолжат работу над продвижением этой индустрии

Избранные на должность губернаторов Колорадо, Калифорнии и Вайоминга политики высказались в поддержку криптовалютного рынка. Главы и ранее лояльных к цифровым активам штатов Род-Айленд и Техас сохранили свои должности и продолжат работу над продвижением этой индустрии. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного организацией Digital Asset Trade Association (DATA).

Так, новый губернатор Колорадо Джаред Полис в период своего членства в Congressional Blockchain Caucus в Палате представителей США активно призывал страну взять на себя ведущую роль в регулировании криптовалютного пространства. А в феврале этого года политик хотел обязать конгрессменов декларировать цифровые валюты.

Нынешняя избирательная кампания Джареда Полиса включала инициативы по улучшению защиты цифрового голосования и использование блокчейна для оцифровки правительственных записей. Кроме того, он продолжит работу над Законом о справедливости в области криптовалют, чтобы обеспечить налоговые льготы для определенных криптовалютных транзакций.

Новый назначенец из Калифорнии Гэвин Ньюсом заинтересовался блокчейном еще в 2014 году. С тех пор он выступает за регулирование отрасли, которое бы позволило не только привлекать в штат квалифицированных DLT-разработчиков, но и использовать данные из блокчейна в качестве доказательств в суде. При участии Ньюсома в Калифорнии уже одобрен законопроект по созданию рабочей группы по изучению блокчейна.

Победитель выборов в Вайоминге Марк Гордон занял наиболее дружелюбную позицию к индустрии, поддержав освобождение покупателей криптовалют от налогов, а криптовалютных фирм от законов, регулирующих денежные переводы. Также новый губернатор предлагает выдавать лицензии на работу с виртуальными валютами, по аналогии с нью-йоркской BitLicense.

Переизбранный техасский губернатор Грег Эбботт ранее принимал пожертвования в биткоинах.

В свою очередь, сохранившая должность главы штата Род-Айленд Джина Раймондо предлагает на юридическом уровне признать криптовалютные транзакции, производимые предпринимателями, и применить блокчейн для администрирования публичных программ, например, выпуска продовольственных талонов и организации бесплатной медицинской помощи.

Напомним, ранее в ноябре на фоне промежуточных выборов в США объем открытых ставок в сети Augur превысил $2,5 млн.

Как сообщалось, в Украине грядет легализация Bitcoin и других криптовалют.

Напомним, пока что Bitcoin в Украине не имеет правового статуса. Как отмечал ранее глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, отстранение государства от этого вопроса и правовой вакуум на рынке криптовалют из-за отсутствия нормативной базы "создает угрозы для экономики и безопасности государства".

Ранее НБУ отказался признавать Bitcoin валютой. Криптовалюты, по мнению Нацбанка, также не являются платежным средством. "Мировые регуляторы не озабочены какой-то угрозой криптовалют из-за их маленького объема. Они озабочены лишь тем, что люди могут потерять деньги, и мошенничеством", – заявлял тогда замглавы НБУ Олег Чурий.