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Nvidia могла намеренно занизить финансовые показатели в майнинговом секторе – мнение

Сегодня, 05:25

Аналитик Митч Стивс пришел к выводу, что Nvidia могла занизить свои финансовые показатели

Nvidia могла намеренно занизить финансовые показатели в майнинговом секторе – мнение Криптовалюта Аналитик Митч Стивс пришел к выводу, что Nvidia могла занизить свои финансовые показатели

Аналитик Royal Bank of Canada Митч Стивс заявил, что совокупный доход корпорации Nvidia в майнинговом секторе мог составить $1,95 млрд, что почти вдвое выше официальных показателей на уровне $602 млн. Об этом сообщает Business Insider.

Стивс оценил хешрейт Ethereum и нескольких других криптовалют, добыча которых осуществляется на видеокартах, за период 2017-2018 и пришел к выводу, что Nvidia могла занизить свои финансовые показатели.

Отметим, что проверить истинность слов аналитика пока не представляется возможным, однако он заявил, что отчет AMD подтверждает его теорию.

По его мнению, Nvidia занимает порядка 75% рынка видеокарт для майнинга, а AMD — 25%.

Обозреватели некоторых СМИ предположили, что корпорация попыталась скрыть резкие колебания доходов в других секторах, занизив показатели криптовалютного направления.

Напомним, производитель видеокарт Nvidia опубликовал финансовое руководство, в котором сообщается о снижении прогнозируемой выручки в IV квартале 2019 фискального года с $2,7 млрд до $2,2 млрд.

Ранее мы писали, что представлена дешевая видеокарта NVIDIA внушительной мощности. На выставке CES 2019 компания NVIDIA выпустила видеокарту среднеценового сегмента GeForce RTX 2060 с производительностью флагманов серии GTX.

Также сообщалось, что NVIDIA представила самые мощные видеокарты в мире. NVIDIA представила графические ускорители для игроков и майнеров, построеные на уникальной, не имеющей аналогов в мире архитектуре Turing.

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Тег видеокарта, майнинг, Nvidia

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