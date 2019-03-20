Nvidia ожидает, что сможет распродать "залежавшиеся" видеокарты для майнинга

Ранее рыночные аналитики предсказывали компании снижение доходов на 4%

Фото: gamersky.com.

Nvidia ожидает, что сможет распродать "залежавшиеся" видеокарты для майнинга //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/2a2/79a/5c92a279a1cf9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/2a2/79a/5c92a279a1cf9.jpg 2019-03-20T22:30:05+02:00 Криптовалюта Ранее рыночные аналитики предсказывали компании снижение доходов на 4%

Топ-менеджмент производителя видеокарт и чипов Nvidia выразил надежду, что в обозримом будущем компания сможет продать скопившиеся на ее складах запасы оборудования, значительная часть которого в условиях затянувшейся криптозимы оказалась майнерами биткоина и других альткоинов невостребованным. Об этом пишет Bloomberg.

Ранее глава Nvidia Дженсен Хуан заявил, что последние несколько месяцев оказались для компании крайне "турбулентными и разочаровывающими". В связи с этим тайваньская компания понизила прогноз по доходам в IV квартале 2019 фискального года с $2,7 млрд до $2,2 млрд.

Тем не менее во вторник, 19 марта, финансовый директор Nvidia Колетт Кресс заявила, что в скором времени компания рассчитывает продать скопившиеся на ее складах графические процессоры и чипы. Ее оптимизм в ходе корпоративного ивента в Сан-Хосе, Калифорния, разделил и глава компании – выступая перед инвесторами и аналитиками, Дженсен Хуан попытался убедить их в том, что покупатели на непроданное оборудование непременно найдутся.

Что касается прогнозов на 2020-й фискальный год, то, по словам Колетт Кресс, Nvidia не ожидает ни значительного роста, ни какого-либо чувствительного снижения доходов. Как отмечает издание, ранее рыночные аналитики предсказывали компании снижение доходов на 4%.

В ноябре прошлого года сообщалось, что за третий 2018 квартал совокупная стоимость избыточной продукции на складах компании увеличилась более чем в пять раз и превысила $70 млн. За девять месяцев эта цифра достигла $124 млн.

В декабре юридическая фирма Schall анонсировала подачу коллективного иска против Nvidia. Представители фирмы тогда заявили, что компания ввела своих акционеров в заблуждение заявлениями о том, что падение спроса со стороны криптовалютных майнеров никак не повлияют на финансовые показатели, и что спрос со стороны геймеров покроет все возможные издержки, связанные с сектором майнинга.

Ранее Ааналитик Митч Стивс пришел к выводу, что Nvidia могла намеренно занизить свои финансовые показатели.

Напомним, производитель видеокарт Nvidia опубликовал финансовое руководство, в котором сообщается о снижении прогнозируемой выручки в IV квартале 2019 фискального года с $2,7 млрд до $2,2 млрд.

Также мы писали, что представлена дешевая видеокарта NVIDIA внушительной мощности. На выставке CES 2019 компания NVIDIA выпустила видеокарту среднеценового сегмента GeForce RTX 2060 с производительностью флагманов серии GTX.

Кроме того, сообщалось, что NVIDIA представила самые мощные видеокарты в мире. NVIDIA представила графические ускорители для игроков и майнеров, построеные на уникальной, не имеющей аналогов в мире архитектуре Turing.

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