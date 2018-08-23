Nvidia перестанет выпускать видеокарты для майнинга

В оставшееся до конца 2018 года компания не ожидает роста продаж в этом сегменте

Ведущий производитель видеокарт и чипов Nvidia объявил о своем решении перестать ориентироваться на индустрию биткоина и криптовалют, назвав в качестве главной причины низкую доходность, которую ей приносит это направление. Об этом пишет CCN.

Финансовый директор Nvidia Колетт Кресс в частности отметила, что в оставшееся до конца 2018 года компания не ожидает роста продаж в этом сегменте.

"Мы считаем, что достигли нормального периода и ориентироваться на криптовалюты в дальнейшем не намерены. Мы ожидали, что прибыль от связанных с криптовалютами продуктов снизится примерно до $100 млн, но в действительности она упали до $18 млн. В дальнейшем поступления от этого направления будут незначительными", — сказала она.

CEO Nvidia Хуан Жэньсюнь также отметил, что доходность ориентированных на майнинг чипов, которые производит компания, из-за падения рынка криптовалют постоянно снижается. В то же время главный бизнес Nvidia демонстрирует уверенные результаты.

Так, во втором квартале продажи Nvidia по игровому направлению выросли на 52% до $1,8 млрд, а прибыль от дата-центров выросла на 83% до $760 млн.

Напомним, в недавнем финансовом отчете Nvidia сообщалось, что доходы компании от продаж графических процессоров (GPU) во втором квартале составили $2,66 млрд. Несмотря на то, что эта цифра на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года, по сравнению с предыдущим кварталом этот показатель оказался меньше на 4%.

Ранее мы писали, что, по данным опроса, четверть крупных компаний готовы инвестировать в блокчейн до 10 млн долларов в 2019 году.

Также сообщалось, что резидент криптовалютного стартапа Xapo Тед Роджерс подчеркнул, что больше 90% всех цифровых валют в списке CoinMarketCap прекратят свое существование.

Напомним, американская Комиссия по ценным бумагам и биржам наложила два пожизненных запрета на организатора ICO.