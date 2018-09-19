Криптовалюта из ТОП-5 резко выросла в цене
Поводом для взрывного роста стала интеграция одного из популярных токенов в известные онлайн-площадки
Bitcoin оправляется после недавнего обвала до 6200 долларов за "коин" – криптовалюта подорожала в среднем на 150 долларов за "монету". Об этом сегодня, 19 сентября, свидетельствуют данные CoinDesk.
По состоянию на 13:28 по киевскому времени, курс биткоина составил 6327 долларов. Вечером 18 сентября Bitcoin прибавил около 150 долларов, а минимальное значение курса криптовалюты за текущие сутки составляет 6300 долларов за "монету".
Курс Bitcoin за сутки
Курс Bitcoin за неделю
Курс Bitcoin за месяц
Остальные криптовалюты из ТОП-5 по объему капитализации растут в цене вслед за биткоином. Как свидетельствуют данные CoinMarketCap, цена Ethereum выросла на 5,84% и находится на отметке в 209,43 доллара.
Криптовалюта Ripple (XRP) прибавила в цене 17,26% и торгуется на уровне 0,323 доллара, а Bitcoin Cash подорожал на 3,29%, до 429,93 доллара. В то же время, криптовалюта EOS выросла в цене на 4.46%, и теперь стоит по 5.07 доллара за "коин".
Как пишет портал LetKnow, на курс XRP позитивно повлияло известие о том, что платформа Coil теперь интегрирована с двумя популярными платформами для просмотра видео и стримов – YouTube и Twitch. Данная система позволяет создателям контента получать пожертвования от пользователей в токенах XRP.
Coil была создана бывшим техническим специалистом компании Ripple. Главная цель платформы — предоставить возможность создателям интернет-контента новые способы монетизации своих трудов.
Сейчас проект находится на стадии бета-тестирования. Также платформу можно использовать для пожертвования на сервис Википедии или Internet Archive.
Капитализация рынка составляет 192 млрд долларов. На долю биткоина приходится 56,3% всего рынка. Доминирование этой криптовалюты растет:
Напомним, основатель и партнер Morgan Creek Digital Assets Энтони Помплиано ранее в этом году предсказывал, что до конца 2018 цена биткоина может вырасти до 50 000 долларов, однако теперь он настроен менее позитивно: по его мнению, вполне вероятно падение до 3000 долларов.
Кроме того, по мнению старшего аналитика ГК Forex Club Андрея Шевчишина, биткоину грозит обвал до 1000 долларов.
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