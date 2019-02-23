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Основатель Reddit рассказал о последствиях "криптовалютной зимы"

Сегодня, 05:45

Алексис Оганян отметил, что такая массовая чистка полезна для долгосрочного здоровья отрасли

Фото: Pixabay
Основатель Reddit рассказал о последствиях "криптовалютной зимы" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/4c4/015/5c64c40154b67.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/4c4/015/5c64c40154b67.jpg Криптовалюта Алексис Оганян отметил, что такая массовая чистка полезна для долгосрочного здоровья отрасли

Затянувшееся падение криптовалютного рынка позволяет индустрии очиститься от спекулянтов, освободив место для настоящих криптоэнтузиастов. Об этом заявил основатель социальной сети Reddit Алексис Оганян в интервью Yahoo Finance.

Он отметил, что такая массовая чистка полезна для долгосрочного здоровья отрасли.

"Ушла шумиха и настало время для качественных проектов на благо криптовалютной инфраструктуры", — полагает Алексис Оганян.

Также основатель Reddit опроверг утверждение отдельных скептиков о "смерти биткоина".

"Мои знакомые продолжают активно работать в криптовалютной и блокчейн-сфере. Они разрабатывают все больше новых решений, построенных на инновационной технологии", — подчеркнул он в беседе.

Добавим, что в феврале Reddit привлек $300 млн инвестиций и достиг оценки в $3 млрд. В раунде финансирования приняли участие китайский холдинг Tencent ($150 млн), инвестфирмы Sequoia и Fidelity, а также музыкант Snoop Dogg.

Напомним, несмотря на прогнозы о росте биткоина до 8000 долларов в 2019 году, вице-президент IBM по блокчейну и цифровым валютам Джесси Ланд уверен, что стоимость криптовалюты не сможет подняться так быстро. На конец 2019 году Ланд прогнозирует цену биткоина в 5000 долларов.

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Тег биткоин, криптовалюта, reddit

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