От Bitcoin откололась "гибридная" криптовалюта
Новая криптовалюта примечательна тем, что основывается сразу на двух блокчейнах
В последний день февраля в сети Bitcoin и ZClassic состоялся хардфорк, породивший новую, "гибридную" криптовалюту Bitcoin Private. Информация об этом появилась в соцсети Twitter проекта.
Новая криптовалюта интересна тем, что это – первый форк (ответвление) биткоина, который основан сразу на двух блокчейнах: собственно Bitcoin, самой популярной в мире криптовалюты, и ZClassic.
Ключевой особенностью Bitcoin Private станет еще больше анонимность посредством использования протокола zk-SNARK для сокрытия данных о транзакции. Ранее такую технологию применили разработчики анонимной криптовалюты ZCash.
Отметим, после появления Bitcoin Private цена криптовалюты ZClassic резко пошла вниз. Монеты новой криптовалюты будут распределены в соотношении 1:1 между владельцами классического Bitcoin и ZClassic.
Напомним, Национальный банк Украины рассчитывает, что статус криптовалют, в том числе Bitcoin, будет как можно быстрее урегулирован на законодательном уровне.
Недавний обвал биткоина, как поясняли специалисты, был спровоцирован решениями крупных банков по всему миру, которые ограничивают доступ к покупке криптовалюты.
Кроме того, в мире набирает обороты тенденция к введению все более жесткого контроля над крипторынком, например:
- в США с 1 января ввели налоги на обмен биткоинов;
- Еврокомиссия призвала финансовых регуляторов срочно обновить правила, чтобы справиться с нестабильностью криптовалют;
- Южная Корея ужесточила правила торговли на криптобиржах, потребовав искоренить анонимность;
- Китай намерен запретить майнинг биткоинов из-за опасений по поводу избыточного потребления электроэнергии и финансовых рисков. Также китайским инвесторам "отрежут" доступ к иностранным криптовалютным биржам;
- власти Индии пообещали "принять любые меры по искоренению использования криптоактивов в качестве платежной системы";
- банкам Таиланда запретили любые операции с криптовалютами из-за того, что они могут быть использованы для финансирования терроризма или отмывания денег;
- во Франции ужесточили операции с криптовалютам онлайн-платформам теперь требуется разрешение, чтобы предложить инвесторам финансовые продукты, основанные на криптовалютах.