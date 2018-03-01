От Bitcoin откололась "гибридная" криптовалюта

Новая криптовалюта примечательна тем, что основывается сразу на двух блокчейнах

В последний день февраля в сети Bitcoin и ZClassic состоялся хардфорк, породивший новую, "гибридную" криптовалюту Bitcoin Private. Информация об этом появилась в соцсети Twitter проекта.

Новая криптовалюта интересна тем, что это – первый форк (ответвление) биткоина, который основан сразу на двух блокчейнах: собственно Bitcoin, самой популярной в мире криптовалюты, и ZClassic.

Ключевой особенностью Bitcoin Private станет еще больше анонимность посредством использования протокола zk-SNARK для сокрытия данных о транзакции. Ранее такую технологию применили разработчики анонимной криптовалюты ZCash.

Отметим, после появления Bitcoin Private цена криптовалюты ZClassic резко пошла вниз. Монеты новой криптовалюты будут распределены в соотношении 1:1 между владельцами классического Bitcoin и ZClassic.

Напомним, Национальный банк Украины рассчитывает, что статус криптовалют, в том числе Bitcoin, будет как можно быстрее урегулирован на законодательном уровне.

Недавний обвал биткоина, как поясняли специалисты, был спровоцирован решениями крупных банков по всему миру, которые ограничивают доступ к покупке криптовалюты.

Кроме того, в мире набирает обороты тенденция к введению все более жесткого контроля над крипторынком, например: