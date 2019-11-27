Павла Дурова вызвали в суд из-за криптовалюты Telegram

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Основатель Telegram Павел Дуров в январе 2020 года выступит в суде США по иску Комиссии США по ценным бумагам и биржам против размещения цифровых токенов Gram. Об этом говорится в распоряжении суда.

Ранее стороны подали совместное ходатайство, в котором предложили согласованный ими план дачи показаний. Судья Кевин Кастел утвердил его. Заседание, на котором будут заслушаны показания Дурова, состоится 7 или 8 января.

Ранее в октябре регулятор подал иск к Telegram Group Inc. в связи с проведенным ICO, в результате которого компания привлекла 1,7 млрд долларов. Согласно заявлению комиссии, Telegram должным образом не зарегистрировала размещение криптовалюты Gram, тем самым нарушив закон о ценных бумагах США. Ведомство требует, чтобы суд признал факт нарушения, наложил штрафные санкции на Telegram и ее филиал TON Issuer и взыскал полученные ими средства в пользу государства.

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Telegram же оспаривает характеристику своих продуктов как "ценных бумаг". Компания обвиняет регулятора в том, что он произвольно трактует закон. В компании также заявили, что не подавали никаких заявлений о регистрации криптовалюты, потому что это не требовалось по закону.

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Напомним, Telegram не единственная социальная онлайн-площадка, которая выпускает собственную криптовалюту. О таком намерении также заявила соцсеть Facebook, которая, однако, столкнулась с трудностями в реализации этого проекта.

Ранее новости "Сегодня" также рассказывали, что уполномоченная Великобритании по вопросам информации Элизабет Денам выписала Facebook штрафную квитанцию на 500 тыс. фунтов стерлингов (более 645 тыс. долларов). Штраф на Facebook наложили из-за скандала вокруг британской компании Cambridge Analytica:

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