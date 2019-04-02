PayPal впервые инвестировал в стартап из сферы блокчейна

Cambridge Blockchain использует технологию распределенного реестра для хранения, передачи и валидации данных

PayPal впервые инвестировал в стартап из сферы блокчейна //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/3a9/f3c/5ca3a9f3ce231.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/3a9/f3c/5ca3a9f3ce231.jpg 2019-04-02T21:32:12+03:00 Криптовалюта Cambridge Blockchain использует технологию распределенного реестра для хранения, передачи и валидации данных

Платежная корпорация PayPal сделала свою первую инвестицию в стартап, занимающийся разработками с применением технологии блокчейн, пишет CoinDesk.



Во вторник компания приняла участие в продолжении серии A сбора финансирования проекта Cambridge Blockchain, помогающего управлять критически значимыми данными при помощи распределённого реестра.



Ни один из участников сделки не раскрывает ее условий, однако поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) документы свидетельствуют о том, что за последние 9 месяцев Cambridge Blockchain привлек $3,5 млн от различных инвесторов. В мае 2018 года стартап закрыл серию A на отметке $7 млн при поддержке HCM Capital и Digital Currency Group.



Представитель пресс-службы PayPal заявил: "Мы инвестировали в Cambridge Blockchain, поскольку он применяет блокчейн к цифровой идентификации таким образом, что это, по нашему мнению, окажет положительное влияние на компании в сфере финансовых услуг, включая PayPal. Эта инвестиция позволит нам исследовать возможности технологии блокчейн".



По словам CEO Cambridge Blockchain Мэтью Коммонса, его компания взаимодействовала с PayPal на протяжении последнего года. Cambridge Blockchain использует технологию распределенного реестра для хранения, передачи и валидации данных и может работать с любым приватным или публичным блокчейном. В частности, эти данные могут быть связаны с клиентами банков и прочих поставщиков финансовых услуг. Решения Cambridge Blockchain позволяют избежать дублирования идентификационной информации в условиях соблюдения требований Общего регламента по защите данных ЕС (GDPR), что, вероятно, и заинтересовало PayPal в блокчейн-стартапе.

Напомним, украинский стартап с проектом по искусственному интеллекту купили израильтяне. Сумма сделки будет не сразу выплачена целиком.

Также мы писали, что украинский стартап игрушек из дерева собрал 6000 долларов за первый день на Kickstarter. Стартап предлагает набор из пяти деревянных игрушек с магнитами для детей от одного года. Изделия модульные и состоят из трех деталей.

Ранее PayPal и Starbucks рассказали о своих планах по поводу Украины.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " PayPal впервые инвестировал в стартап из сферы блокчейна". Другие Новости криптовалют смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: TTRCoin Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.