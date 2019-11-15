Чиновники "Укрзализныци" погорели на активном майнинге криптовалюты на электричестве компании

Департамент безопасности "Укрзализныци" вместе с правоохранителями обнаружил майнинговую ферму криптовалюты (биткоинов), которая работала на электроэнергии компании. Ее организовали должностные лица подразделения Львовской железной дороги. Об этом сообщают в АО "Укрзализныця".

"Во время осмотра помещения, где находилась так называемая ферма, обнаружено более 100 единиц компьютерного оборудования, которое осуществляло генерирование биткоинов. Указанная техника была подключена к электросети "Укрзализныци". Ориентировочная сумма убытков с начала года – миллион гривен", – сказано в сообщении.

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Напомним, что согласно закону "О Национальном банке Украины", выпуск и обращение криптовалюты на территории Украины запрещен.

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Материалы проверки направлены в ГУ Нацполиции Тернопольской области. По факту открыто уголовное производство. Ориентировочная стоимость 1 биткоина – более 208 тыс. гривен.

Ранее сообщалось, что сотрудники Южно-Украинской атомной электростанции добывали криптовалюту в режимном помещении, при этом рисковали разгласить данные, составляющие государственную тайну.

Напомним, ранее журналисты рассказали, как работают киберпреступники в Украине. Убытки от кибератак уже составляют сотни миллионов долларов в год:

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